“No bajé los brazos para encontrar a mi hija, no dormía, no comía”

El padre de Tatiana, la menor encontrada en Tilcara, dio una conferencia de prensa dónde agradeció a todas las personas que colaboraron en la búsqueda.

Tatiana estuvo desaparecida de su casa durante una semana, hasta que fue encontrada durmiendo al aire libre con un joven de 21 años en Tilcara. El joven quedó detenido.

David, su padre, contó lo difícil que fue la situación para él y su familia, “no quisiera que a ningún padre le pase lo que a mí. Gracias a Dios, yo no bajé los brazos para encontrar a mí hija, no dormía, no comía. Yo tenía la fe de que la iba a encontrar y gracias a Dios la tengo en casa a mi hija”, relató muy emocionado y con lagrimas en los ojos.

Además, dijo que su hija se encuentra en su casa acompañada por su familia. La joven esta en una especie de shock así que decidieron no hablar, por ahora, de lo ocurrido.