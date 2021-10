Elisa Carrió acusó a Milei de ser un “kirchnerista de derecha” y este le recordó una foto con Néstor

Elisa Carrió volvió a apuntar sus críticas contra el candidato a diputado Javier Milei, quien en las últimas elecciones se posicionó como la tercera fuerza en la Ciudad, con más del 13% de los votos. "Es un kirchnerismo a la derecha", dijo acerca de sus propuestas.

Fue en el marco de una entrevista con Hernán Reyes, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, donde con tonos de campaña opinó acerca de las ideas del líder de "La Libertad Avanza", que busca escalar al segundo lugar en las elecciones de noviembre dejando atrás a la lista del Frente de Todos.

"Es un anarcocapitalista, un anarcoliberal", dijo sobre Milei la socia fundadora del armado político que constituyó Juntos por el Cambio.

Y explicó: "El anarcocapitalismo es una sociedad sin Estado librada a los más fuertes. Y el fin de este es una guerra civil y un apoderamiento de una sociedad por las mafias. Se hace en nombre del capitalismo y del liberalismo".

Finalmente, disparó: "El éxodo de los jóvenes de hoy demuestra que no hay libertad sin ley. Si no robás, si no mentís, si no votás en contra de los pobres, hay posibilidad de libertad. Porque (de lo contrario) el otro te va a venir a matar o a sacarte la casa. En el fondo es un kirchnerismo a la derecha", dijo.



La respuesta de Milei no tardó en llegar



Fiel a su estilo, el economista y candidato a diputado porteño por La libertad Avanza salió al cruce de Carrió y dijo que la kirchnerista es ella, al compartir una foto de la fundadora de la Coalición Cívica junto al ex presidente Néstor Kirchner.

"Dado su profundo desconocimiento sobre mi ideología y postura en los hechos, no sólo le dedicaré una clase pública en su "honor" para sacarla de la oscuridad, sino que le dejo una foto para ver quién es el kirchnerista. Yo siempre estuve del mismo lado liberal ¿Ud.?", escribió Milei en Twitter. /Clarín