Adolescente sobre el "juego de la violación": "Me invitaron y yo empecé a jugar hace 5 años, pero fui violado"

En las últimas horas se dio a conocer un caso que llamó la atención en General Taboada, Santiago del Estero. Un padre se levantó en mitad de la noche para ir al baño y se encontró con que su hijo, un adolescente de alrededor de 14 años, estaba teniendo relaciones con dos amigos.

El conflicto se originó cuando el joven le explicó a su papá que todo se trataba de un "juego", al que ellos llamaban "el juego de la violación".

En los primeros detalles que dio a conocer El Liberal, aseguró que lo practicaban alrededor de seis chicos, incluido uno de apenas 9 años.

Otro detalle que no pasó desapercibido, es que no se trata de algo nuevo sino que se practica por lo menos desde hace cinco años, ya que el pibe confirmó que lo invitaron a participar cuando tenía entre 8 y 9 años.

Qué dijo el adolescente

Al chico “descubierto”, se lo sometió a Cámara Gesell con el objetivo de conocer la identidad de todos los integrantes del grupo, cómo realizaban “el juego”.

Pero sobre todo quieren saber cómo se originó ya que si bien, pese al nombre que le habían puesto, en primera instancia entendían que se realizaba con el consentimiento de las partes.

Es que algunos expertos temían que todo se hubiese originado con un adulto y que los menores, por su corta edad, no hubiesen llegado a comprender qué era lo que estaban haciendo.

"Jugamos así hace cinco años; casi siempre en casa", habría declarado el adolescente.

En relación a esto, aunque no se dio detalles sobre cuándo aconteció, el chico confirmó que había sido abusado por un amigo de su papá, pero que él sabía distinguir entre la violación que había sufrido y el juego que mantenían entre sus pares.

"Ni bien llegué aquí, varios chicos me invitaron al `juego de la violación, y yo empecé a jugar, pero lo que me hizo C. fue violación", habría agregado.

Detuvieron al presunto violador

La víctima habría detallado cómo fue la violación que sufrió en manos de un amigo de su propio padre mientras él jugaba al fútbol. El hombre fue a pedirle crema para afeitarse y cuando el niño fue al baño para buscarla, él lo agarró por detrás, le tapó la boca, lo inmovilizó y lo violó.

El presunto violador es un hombre de 56 años quien ya fue detenido por orden de la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, luego de que un forense del Poder Judicial confirmara la agresión sexual.

Por otro lado, la Fiscalía asistirá con Cámara Gesell a todos los menores involucrados y ya notificaron a sus padres.

También tendrán la intervención de psicólogos quienes acompañarán tanto a los menores como a sus tutores. /Crónica