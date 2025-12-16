Se acercan las fiestas y crecen los hurtos de ganado: Lo detuvieron con 16 vacas robadas

Durante la madrugada del pasado 14 de diciembre, personal de la Policía Rural y Ambiental detectaron a un grupo de personas que intentaban sustraer 16 animales vacunos de una finca ubicada en paraje La Salada, a 55 km de la ciudad de Rosario de la Frontera.

Los animales se encontraban encerrados en un pequeño corral precario y uno de ellos ya tenía una soga colocada en el cuello.

Los efectivos demoraron a uno de los sospechosos, mientras que los otros dos intentaron huir, pero luego fueron interceptados.

En el lugar se secuestró una camioneta con un acoplado tipo jaula, lazos, jergones, un machete, una marca de hierro y otros elementos de interés para la investigación.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó de forma provisional a tres hombres de 20, 21 y 26 años como coautores del delito de abigeato agravado por la participación de tres o más personas.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que los acusados permanezcan privados de su libertad y señaló que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas para esclarecer lo sucedido.