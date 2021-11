Declaró Macri: “Me tiene que procesar antes del 14 de noviembre”

El expresidente Mauricio Macri declaró por escrito en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, pidió ser sobreseído, en la audiencia ante el juez federal interino de Dolores, Martín Brava.

Luego de la fallida audiencia del pasado jueves, Macri reiteró: “Yo no espié ni mandé a espiar a nadie”. Lo cierto es que se le atribuyen seis hechos de espionaje ilegal a familiares de la tripulación del ARA San Juan.

En el despacho del magistrado le dijo al juez que él sabía “que debía ser suspendida la indagatoria”, por encontrarse en trámite una recusación, y agregó “no suspendió esta audiencia ya me tiene que procesar antes del 14 de noviembre, no lo voy a retrasar en la tarea que ya tiene armada”. Luego de esto, su abogado Pablo Lanusse presentó un escrito donde remarcó su inocencia.

El documento presentado, que fue publicado por Clarín dice: “Necesito reiterar -como ya lo hemos mencionado antes- que Usted Sr. Juez es manifiestamente incompetente para investigar estos supuestos hechos. Y respecto de mi persona, Usted es claramente PARCIAL”.

Continúa el descargo, “ha quedado demostrada su carencia de independencia del poder político de turno, como quedó en evidencia luego de la bochornosa audiencia del pasado 28 de octubre del corriente año, que Usted tuvo que aceptar -resignado- que debía suspender por un error exclusivo y excluyente del Juzgado a su cargo”.

Sobre la imputación, el referente del PRO, consideró en su escrito que previo a la declaración no se informó cuales serían las pruebas en su contra. “Usted expone un índice de todo lo que hay en el expediente, sin discriminación técnica de ninguna índole, y eso no es lo que prevé el legislador ni exige este sensible acto de defensa”.

Debemos considerar que Macri fue convocado este miércoles por cuarta vez, luego de que se suspendiera la indagatoria del jueves pasado, por falta de relevo del deber de confidencialidad. Este hecho “bochornoso”, como dijo la defensa, ocasionó una segunda recusación presentada por Lanusse. Este incidente se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que convocó a una audiencia el 12 de noviembre y después definirá si confirma o aparta a Brava.