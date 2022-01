¿Cómo colocar cortinas roller?

Si ya tenés tu nueva cortina roller, seguramente te estás preguntando cómo instalarla correctamente, ¿verdad?

No te preocupes, es una tarea sencilla que no requiere de herramientas sofisticadas y en solo un rato ya estarás disfrutando de los grandes beneficios de este tipo de cortinas. Pero, si no tenés ganas de instalarlas vos mismo o si no disponés de las herramientas necesarias, hay algunas empresas como Diseño Roller que lo hacen por vos.

Sin más preámbulo, vamos al procedimiento.

Para instalar las Cortinas Roller necesitarás algunas herramientas básicas tales como: una cinta métrica, un taladro, el nivelador y un martillo, si es de goma mucho mejor, guantes y elementos de protección.

Para empezar, si los elementos y materiales de la cortina roller vienen en una bolsa de nylon, te recomendamos hacer una apertura muy prolija, ya que muchas veces, el corte con la tijera u otro objeto cortante puede dañar las teas de las cortinas que se encuentran en el interior de la bolsa. Así que mucha atención en ese proceso. Además, te recomendamos mantener guardadas las cortinas dentro del empaque hasta que estés por instalarlas en el sistema, de esta manera evitarás que se manchen o estropeen con cualquier cosa.

A continuación, tendrás que medir todo el lugar donde va a ir colocada la cortina. Ubicá el caño centrado en la abertura y ayudate realizando marcas de los ganchos para que después puedas hacer las perforaciones.

Te recomendamos amurar el soporte del extremo en donde se acciona la cortina roller. Luego, es momento de colocar la cortina en el soporte ya amurado, ayudándote con el martillo de goma para poner todos los tarugos en la pared. Seguramente necesitarás el uso de un nivelador para colocar el tubo bien derecho. Una vez nivelado, realizá la marca del soporte complementario y después amuralo con su tornillo. Ya podés colocar el caño y ponerla en funcionamiento. ¡Y listo!

Estos pasos son bastante generales, pero tené en cuenta que puede variar la instalación según el modelo de cortina roller.

Beneficios de las cortinas roller

Este tipo de cortinas cumplen con muchas ventajas y beneficios para la vivienda:

- Aislamiento térmico y acústico: Por ejemplo, el modelo de cortinas blackout que permiten oscurecer el ambiente totalmente.

- Los modelos sun screen, por otro lado, permiten la intimidad en los espacios interiores, sin resignar totalmente la vista hacia el exterior.

- Permiten el ahorro de dinero en climatización, ya que son efectivos aislantes térmicos

- Ayudan a mantener el buen aspecto del mobiliario, por el hecho de que no permiten el paso de los rayos ultravioleta.

Estos son algunos de sus importantes beneficios, además de sus diseños contemporáneos que quedan muy bien en cualquier ambiente.

Y vos, ¿ya instalaste tus cortinas roller?