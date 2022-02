Está prófugo y pide 100 dólares a sus seguidores "para tener un coaching íntimo"

Durante este lunes por la noche, Leonardo Cositorto, el CEO de la organización Generación Zoe, transmitió en vivo por Zoom y Youtube. En este contexto, atacó a sus críticos y a sus denunciantes y pidió 100 dólares a sus seguidores. "Es para tener un coaching íntimo conmigo", dijo. Desde ayer, el hombre es buscado por Interpol.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes un pedido de captura internacional contra Cositorto, acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países. El pedido de captura sostiene que "está señalado por dirigir y promover" una asociación, junto con otras siete personas, para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares".

Cositorto se encuentra prófugo- se cree que en una isla del Caribe- y, en este contexto, realizó una transmisión en vivo a través de Youtube y Zoom. Allí les advirtió a sus seguidores que se vienen tiempos de cambio: “venimos democratizando la educación, ahora vamos a democratizar la riqueza. Gracias a Dios, la vergüenza del presente va a ser la victoria del futuro".

En medio de la charla, retomó su discurso religioso y apuntó hacia las "personas que no tienen una perspectiva espiritual, algo que bíblicamente se llama privación espiritual, que se reducen a lo animal". Finalmente, en su discurso pidió 100 dólares a cada uno de sus seguidores y explicó: "no para mí, que no los necesito", sino para "los que están siendo amenazados y apretados por quienes nos vienen a difamar".

En aprietos

Además del pedido de captura internacional, el 7 de enero la Comisión Nacional de Valores inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales. A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios. Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%).

Ese sistema "garantizaba" un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares. Sin embargo, no solo trabajaban con criptomonedas: también había empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, "el metaverso" y los NFT.