Ya se sabe cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Liga Profesional

Luego de varias idas y vueltas y el intento de Defensa y Justicia de postergar el partido contra Boca Junior para el jueves, no tuvo efecto ya que la Liga Profesional por cuestiones de seguridad y de agenda ya marcada de ante mano decidió que los horarios de los cuartos de final de la Copa se jueguen martes y miércoles como ya se había estipulado.

La explicación que da LPF de que los cuartos de final no se jueguen miércoles y jueves es que también afectaba el calendario para lo que sería la quinta fecha de la Copa Libertadores ya que el martes que viene (17 de mayo) juegan Boca, de local vs. Corinthians, y Estudiantes visitante de Bragantino de Brasil, por lo que no podrían jugar el domingo una hipotética semifinal: y como van por llaves distintas en el cuadro, las dos semifinales deberían ser sábado y el Xeneize y el Pincha avanzan. Y de ser así, no podían jugar el partido de cuartos el jueves, porque sería solo a 48 horas de la semifinal.

Los Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Liga Profesional se mantuvieron y serán de la siguiente manera:

Martes 10 de mayo

• 19:15: Racing vs. Aldosivi, en el Cilindro

• 21:30: Boca vs. Defensa y Justicia, en la Bombonera

Miércoles 11 de mayo

• 19:15: Estudiantes vs. Argentinos, en UNO

• 21:30: River vs. Tigre, en el Monumental