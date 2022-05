Cruzaron a pie el Río Bermejo para censar a un hombre que vive en la selva hace 40 años

La historia parece sacada de una película o del relato de una novela, pero es la realidad que vive Don Segundo, asilado del mundo, de la tecnología y de las comodidades mundanas. Un equipo de censistas del Parque Nacional Baritú, en Salta, atravesó el río desde Bolivia para registrar la forma de vida de del campesino que vive en soledad bajo las yungas desde 1980.

Don Segundo responde las preguntas que pronuncia Juan. Vive solo sobre piso de cemento y bajo techo de chapa. No tiene baño y cocina a leña. Nunca fue a la escuela. No tiene cobertura social. No cobra jubilación. No se reconoce indígena. Se alimenta de la agricultura: come papas, naranjas, mandarinas.

El cuestionario toma unos 15 minutos en los que Don Segundo responde en voz bajita. Después me cuenta que llegó hasta aquí desde Bolivia, su país natal, en 1980. Y nunca se movió. “Antes venía de peón y después me quedé de sereno”, dice, tímido. El terreno que ocupa fue una finca donde se cultivaban verduras, frutas, hortalizas y hasta café. Ya no. Cada tanto, dice, vienen los dueños del lugar a ver que esté todo bien. Y, se sospecha, también a pagarle algunos pesos.

“Me siento argentino”, aclara cuando le dice a los censistas que nació en Bolivia. “No sabía que llegaban aquí”, admite sorprendido. “Recuerdo algún otro censo pero no sé cuándo fue. Hace rato que no viene nadie. La última vez pasaron de Sanidad para revisarme”, cuenta.

Don Segundo vive en lo que hasta 1940 fue territorio boliviano. Actualmente es el límite sur del Parque Nacional Baritú, cuya cabecera está en Los Toldos, pueblito de 1.300 habitantes al que se llega por la ruta boliviana hasta el pueblo La Mamora.