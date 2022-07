En lo que va del año, el River de Marcelo Gallardo, gastó u$s 25 millones en refuerzos

Desde que comenzó el 2022 el club millonario dirigido por Gallardo trajo como refuerzos a Herrera, Mammana, González Pirez, Elías Gómez; Quintero, Aliendro, Pochettino, Barco; Solari, Borja y Beltrán en done desembolsó 25 millones de dólares. Si el equipo dirigido por Gallardo termina confirmando la incorporación del marcador central pasará a romper el récord de que es el mercado en donde más invirtió que hasta el momento lo lideraba con con u$s 24,5 millones.

Tras vender a las joyas de Julián Álvarez por u$s 26 millones por el 100% de los derechos económicos al City y otros u$s 10+8 por el 75% de Enzo Fernández al Benfica el equipo de Núñez pudo recaudar para traer refuerzos de jerarquía como lo pedía su entrenador

Con lo recaudado con las importantes ventas el millonario trajo al delantero Miguel Ángel Borja (u$s 7,5M), Ezequiel Barco (u$s 4,4M por un préstamo de dos años incluyendo contrato), Pablo Solari (u$s 5M por el 60% de la ficha), Herrera (u$s3,2M por el 70%), Leandro González Pirez (u$s 2M), Elías Gómez (u$s 1,5M por el 70%), Rodrigo Aliendro y Beltrán (u$s 1M de compensación a Colón).Además, a ellos hay sumarles otros dos en libertad de acción (Juanfer Quintero y Emanuel Mammana) y un restante a través de un préstamo sin cargo (Tomás Pochettino).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Plate (@riverplate)

El club ya lleva desembolsados casi u$s 25 millones, con la particularidad de que ninguno de los siete que llegaron en verano se ganó la titularidad indiscutida, El último pasajero que se sumará al equipo de Gallardo es un marcador central ante la posibilidad de una salida de David Martínez la que tienen tiempo hasta el 8 de agosto por la salida de Enzo Fernández.