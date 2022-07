Periodismo para Todos llegó hasta Salta a investigar la subfacturación de Litio en Catamarca

En el programa "Periodismo para Todos", Jorge Lanata denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de litio, uno de los minerales más requeridos en todo el mundo, que involucrada una empresa con participación estatal y se habrían declarado montos por menos del 20% del valor real.

El "oro blanco", como se conoce al litio, comenzó a usarse hace una década para confeccionar baterías de dispositivos electrónicos y de vehículos eléctricos. Se convirtió en uno de los recursos más buscados en el planeta y, ante el alto requerimiento del mercado, su precio se disparó hasta el 1.000%.

Ahora, la AFIP y la Aduana investigan a una empresa por una importante subfacturación en la exportación de este material. Se trata de la estadounidense Livent, que habría maniobrado a través de Minera del Altiplano -su filial en el país- y con contactos con la gobernación de Catamarca.

En la ciudad Capital de Salta hay una de las sedes centrales de la empresa que subfacturó la exportación de litio. Los periodistas llegaron hasta la puerta de las oficinas en Ejército del Norte 20, sin embargo nadie quiso atenderlos.

Livent, que explota el Salar el Hombre Muerto (en el norte de Catamarca), está acusada de exportar litio a 6 mil dólares por tonelada, cuando en realidad el valor de mercado internacional asciende a 33 mil dólares. No solo lo hace para evadir impuestos, dijo el diputado provincial Alfredo Marchioli (UCR), sino que se vende a sí misma.

"Vende a otras sedes de la misma empresa en el extranjero. Termina pagando un precio irrisorio por los recursos", sostuvo Marchioli, que además de legislador es geólogo. Aseguró que la compañía exportó por un valor de 1.285 millones de dólares entre 2015 y 2020, de acuerdo a los precios promedio. Sin embargo, apenas cobró 764 millones: la subfacturación superó los 530 millones de dólares.

La empresa ya recibió multas por 7.000 millones de pesos y 8 millones de dólares debido a estas irregularidades. Y hasta recibió críticas desde entidades empresarias como la Copal.​

Livent tiene un fuerte lazo con Catamarca, que participa del esquema accionario de la empresa. En tiempos de Lucía Corpacci en la gobernación, firmaron un convenio por el cual se instituyó un fideicomiso para financiar infraestructura en la región.

Por ese vínculo, que sigue en pie con Raúl Jalil como gobernador, se invirtieron 500 millones de pesos en el Salar del Hombre Muerto, aunque los vecinos denuncian que las obras no se terminaron.

La respuesta de Livent

Sobre las denuncias por subfacturación, aclararon que el carbonato de litio "no es un commodity", por lo que no se puede "determinar un precio único y común a todos los exportadores".

Al respecto, añadieron: "Ninguno de los procesos administrativos iniciados por la Aduana ha determinado deficiencias en la valuación de nuestras exportaciones, ni perjuicio fiscal alguno para el Estado Nacional, por lo que no se ha ajustado ninguna deuda, ni corresponderá la aplicación de ninguna multa a nuestra compañía".

La opinión de REMSA

En diálogo con CNN Salta, el titular de REMSA, Alberto Castillo, indicó que esto pasa porque el litio no es un commodity y todavía no pudo consolidarse un precio de este mineral, entonces las empresas declaran un valor diferente. El otro elemento, es que, al no haber una gran demanda, lo que producen es para consumo propio, y al pasar eso y no tener un valor o demanda de este material, es muy difícil determinar cual es el valor de su reventa.