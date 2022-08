Chocaron y una camioneta terminó incrustada en una casa

Hace instantes en el macrocentro salteño, específicamente en la esquina de Corrientes y General Paz, un auto chocó contra una camioneta y esta terminó incrustada en una casa. Ambos vehículos eran conducidos por mujeres, quienes están fuera de peligro, pero una de ellas tuvo que ser asistida por el SAMEC ya que abducía que tenía golpes en la cabeza y cuello.

El automóvil, Fiat I, circulaba por calle Corrientes cuando impactó contra una camioneta Fiat Fiorino, y producto de este impacto, subió el cordón de la vereda y terminó de impactar en una casa. Ambas conductoras arrojaron resultado negativo en el test de alcoholemia.

Una vecina del frente que se acercó a presenciar el momento, contó por Multivisión Federal que sintió el impacto, miró por su ventana y se dio con la situación por lo que inmediatamente dio aviso al Sistema de Emergencias 911 y al SAMEC. “Es habitual que ocurra esto acá, no hay mucha señalización. Siempre para lo mismo porque Corrientes es doble mano y la gente que circula por General Paz no mira para ambos lados porque no sabe, cruza confiada y ocurre esto”, añadió.