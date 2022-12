La bici de madera que revoluciona Metán, conocé quién la hizo

Como él mismo lo dice, sin irnos de Argentina ni menos aún de Salta, podemos encontrar una bici de madera, Sí la fabricada por él, tal como si fuese una obra de arte y es que así la describen sus amigos y quien la ve en persona o a través de las redes sociales.

"No es Europa ni Estados Unidos, es Metan, Salta ¡papá!" posteó el joven Nahir Ezequiel Singh, oriundo de Metán, de oficio carpintero hace algunos años y que viene trabajando en este proyecto hace 2 años.

"Nace entre una conversación con una amiga que vive en el extranjero y me comentó que donde vive habían bicis de madera, lo veía algo complicado ya que aquí no es Europa o EEUU, estamos lejos de esa realidad pero mi amiga me pidió que lo intente, que con intentarlo no perdía nada"

Animado por su amiga, el joven carpintero contó su experiencia. "Fue así que tomé coraje y comencé con el proyecto y de a poquito se fue haciendo realidad, después de tanto tiempo, mucho esfuerzo, muchas cosas que dejé de hacer o de comprarme para poder concretar el proyecto y ahora está el resultado a la vista".

Un gran esfuerzo y paciencia, que atravesó la pandemia

Consultado por el material y los tiempos que empleó en este proyecto, Ezequiel cuenta "que lo que le llevó tiempo de conseguir fue la madera (tipa) tardé más de 6 meses en poder tenerla y obviamente la madera tiene un proceso, no es nada más ir a comprarla y después cortar, la tuve que dejar secar y la regaba y repetía el mismo proceso hasta que ya estaba en condiciones de trabajarla".

Continuando en su relato, mencionó que el proyecto también atravesó la pandemia así que tuvo mucho tiempo para pensar. "Hacía planos, dibujaba, sacaba medidas, iba al taller a buscaba la madera y la cortaba obviamente fueron varios intentos porque no es que me salió a la primera, pero después de todo este sacrificio pude armar la bicicleta, obviamente estoy muy contento, me siento orgulloso de mi mismo, agradezco el apoyo de mis padre y amigos que me hacen sentir satisfecho con todo lo que deje de lado para poder realizar y concretar este proyecto".

Proyección a futuro

Ezequiel, tras haber llegado a este resultado y conseguir tantos elogios planea hacer más bicicletas "Gracias a Dios a la gente le gustó mi proyecto, tuve muchos comentarios positivos lo cual me impulsan a seguir adelante y obviamente a futuro quiero seguir haciendo más bicis, muchos me preguntan si la quiero vender a esta, pero la verdad que no quiero, ya que es mi primer proyecto, obviamente tengo que mejorar en algunos detalles ya que por ser la primera que hago hay cositas por pulir para la próxima que haga (entre risas).

Por último, aseguró por El Vocero que la bici resiste el peso de una persona. "Es lo que muchos me preguntan porque obviamente esto fue pensado, estudiado y trabajado y el resultado está a la vista, en más ya muchas personas ya se subieron y la probaron y no lo podían creer".