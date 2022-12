Justicia por mano propia, le había robado y la enfrentó hasta quitarle todo

Durante el fin de semana en la zona centro de la localidad de Tartagal se vivió un momento de mucha tensión entre dos mujeres que iniciaron un forcejeo por una bolsa con prendas de vestir, resulta que una de ellas le había robado a la otra desde su local vestimenta.

La dueña de uno de los puestos del Shopping de Tartagal, lugar donde ocurrió todo, descubre que la mujer como ya lo había hecho en varias ocasiones le había robado pero esta vez no lo dejó pasar y la encaró "Pensá que a mí no me cuesta, no es la primera vez" y la mujer le pide disculpas e intenta irse cosa que la comerciante no le permite e inicia un forcejeo por quitarle otra bolsa con ropa.

En el pasillo del lugar, le insiste "No es la primera vez, mirá acá tenés más. De quién has robado esto, que pensás que no cuesta comprar las cosas" y así siguen hasta la vereda donde la mujer cae pero se resiste a entregar la bolsa, finalmente sin intervención policial algo recuperan hasta que la acusada se va sola del lugar, muestran Videotar Noticias.