Talles grandes, un cambio muy lento: “Si no le podés vender, no tiene por qué haber maltrato”

Las marcas de ropa, muy lentamente, están comenzando a sumar talles, para que mujeres que necesiten prendas un poco más grandes, puedan conseguirlas. Sin embargo, en algunos locales salteños continúa la discriminación hacia quienes no se adaptan a sus estándares.

En las últimas horas se viralizó la historia de Martina, una influencer salteña, que vivió una situación totalmente repudiable cuando intentó comprar un vestido de fiesta en un local del Free Shop, ubicado en la esquina de Urquiza e Ituzaingó.

“Es muy difícil salir a comprar ropa en Salta sin pasarla mal. Tenemos naturalizado que vamos a entrar a un local y no vamos a encontrar ropa. Está mal, pero lo tenemos que naturalizar. Lo que me pasó el otro día fue que en un local directamente no me dejaron ver la ropa, me dijeron que no había ropa para mí con un tono despectivo, me dijeron que me retire”, contó la joven a InformateSalta.

Afortunadamente para Martina, como para otras tantas mujeres, en Salta hay opciones que permiten vestir a la moda en talles grandes. Una de ellas, es Mujer como vos, un local ubicado en Galería El Palacio (Mitre 37).

Allí, Natalia, su dueña, recibió el móvil de InformateSalta no solo para mostrar las prendas que venden, sino también para expresarse por la situación que tuvo que soportar la joven influencer. En 2014, cuando inició con el local, lo hizo justamente por la discriminación que existe hacia las mujeres por su cuerpo.

“Eso ha pasado siempre, ahora está cambiando, muy de a poco. Nosotros cuando empezamos, era muy raro encontrar talles grandes, no era lo mismo que ahora, la ropa que se conseguía y producía en ese momento era más un típico de señora".

"Tratábamos de conseguir lo más moderno posible, pero prácticamente no existía. Ahora ha ido cambiando, cada vez hay más marcas que están produciendo talles más grandes. Pero sigue existiendo el problema que cuando hay una chica que entra a algún local, ha recibido malos tratos por el solo hecho de verla. Ya directamente con la mirada, las corren. Hemos tenido muchas experiencias de clientas que nos han contado”, dijo.

Puntualmente sobre lo ocurrido, consideró que la actitud de las empleadas del local cuestionado, no está nada bien. “Más allá de que vos podás contar o no con una mercadería, no tiene porque haber un maltrato. Mujer como vos nació justamente a través de ese tipo de experiencias, propias y ajenas, buscando lo que se formó hasta ahora”, expresó.

En su local venden talles del 4 al 10, pantalones del 44 al 60, lencería, cintos, ropa de fiesta, mallas y bikinis desde un 100 a un 130, ropa más informal, jeans, remeras y ropa deportiva. “Hay muchas clientas nuevas que nos empiezan a conocer o pasaron por casualidad, muchas veces se sorprenden gratamente poder conseguir ropa en su talle. Más que nada apuntamos a un público más joven. La idea es que puedan encontrar la ropa que esté de moda o en tendencia en talle grande”, manifestó.

Sobre la teoría de la ropa en talles grandes es mucha más cara, explicó que en su caso, optan por prendas que tengan una calidad de media para arriba, principalmente a pedido de sus clientas.

“No podemos traer algo de calidad, porque nos lo devuelven enseguida. Obviamente eso se traduce también en las penas que tampoco es un precio caro, es un precio medio. Generalmente se dice que es un poco más caro por el tema de los costos en cuanto a la cantidad de tela que se puede usar, puede ser que haya una diferencia de precios, pero que más que nada se da por eso”, indicó.

Las mujeres que quieran comprar o conocer un poco más sobre Mujer como vos, pueden acercarse al local, visitar la tienda virtual o ingresar a sus redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok.