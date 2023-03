“Hablé con el nene”: qué dijo Messi y cómo reaccionó la familia de Antonela tras el ataque al supermercado

Pasaron solo dos meses de aquel fin de diciembre, con el capitán campeón del mundo como anfitrión de gran parte de su familia y amigos en el country Kentucky, en la vecina Funes. Esa imagen de los Messi y los Rocuzzo en una fiesta interminable tras la obtención de la tercera estrella en Qatar se oscureció tras el ataque de esta madrugada frente al Supermercado Único, propiedad de la familia de la esposa del capitán de la selección argentina.

La zona en la que sucedieron los catorce disparos contra la persiana del local comercial, se encuentra a unas 40 cuadras del centro rosarino. Nada de periferia. Uno de los barrios que se acostumbraron en los últimos años a convivir con el delito y el narcotráfico. Los vecinos de esa zona del oeste rosarino, como en tantas otras partes de la ciudad, todavía añoran ese pasado de noches en la vereda y compras de fiado con el almacenero del barrio. Esta vez, el almacenero atacado resultó ser el suegro del mayor ídolo deportivo global.

José Roccuzzo, el padre de Antonela, siempre quiso conservar el supermercado. Se trata de una cadena barrial que tiene varias sucursales, aunque el suegro de Messi solo conserva una sola: la que fue baleada en la madrugada del jueves. José y Laura, una de las hermanas de Antonela, todavía siguen trabajando en el supermercado. Los vecinos del barrio cuentan que es habitual verlos en el local, y hasta el suegro de Messi atiende la caja o repone mercadería.

El papá de Antonela se enteró a primera hora de este jueves del atentado que sufrió el frente del súper Único, que maneja junto a Laura, otra de sus hijas. “Esto no es para nosotros”, dijo como una forma de tranquilizar al resto de sus empleados. Y también a él mismo.

El razonamiento de Rocuzzo tiene que ver con una práctica que se tornó habitual en muchos lugares de esta Rosario azotada por la violencia narco. Varios grupos delictivos encontraron en las extorsiones con balaceras a comerciantes un negocio fácil y suculento que florece en las noches de zonas liberadas por los patrullajes policiales. Primero atacan, después cobran. En el caso de Rocuzzo, nunca hubo una amenaza previa.

Además, el cartel que dejaron escrito en el frente del negocio ubicado en Lavalle entre Ocampo y 27 de febrero, tenía como destinatario al intendente: “Te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Cerca de las 10 de la noche, el intendente rosarino seguía con reuniones y llamados. Un ritmo frenético que se aceleró desde primeras horas de la mañana, cuando se encontró con Rocuzzo en el supermercado que unas horas antes había recibido 14 impactos de bala en el frente. A Javkin le llamó la atención la entereza del suegro del capitán de la selección. “Lo único que quería era volver a abrir el negocio, y lo hizo”, contó a La Nación en el despacho de la Municipalidad de Rosario.

“Hablé con el nene”, el diálogo de Jorge y Lionel Messi

La noticia del ataque dio la vuelta al mundo. Qué sintieron Messi y Antonela sobre el atentado que sufrieron en su pago chico, fue una de las respuestas más buscadas. Según pudo reconstruir La Nación de fuentes cercanas a la familia en Rosario, Jorge Messi, el padre y representante del jugador del Paris Saint Germain, manifestó que tanto él como Leo se sintieron “sorprendidos”.

“Hablé con el nene, y me dijo ‘quédate tranquilo’”, relató Jorge Messi sobre el diálogo que mantuvo con el astro. Y agregó que eso no va a cambiar su vínculo con Rosario, que seguirán viajando como la hacen habitualmente para las fiestas de fin de año y que se seguirán moviendo “sin custodia”. Messi siempre festeja en Rosario. No solo la Navidad, también el año nuevo.

El supermercado Único, en el centro de Rosario, fue atacado en la madrugada del jueves por dos delincuentes. Dispararon a la persiana del local, cuando no había gente adentro. Se registraron 14 impactos de bala. Los autores del hecho, dos hombres a bordo de una motocicleta, dejaron un papel manuscrito que dice: “Messi, te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”.

Apenas anoticiado de lo sucedido, el jefe de Gobierno local aseguró a los medios: “A mí no me van a correr con esto”. “Es muy alevoso, hablan de la persona más famosa que tiene el mundo”, prosiguió, envalentonado, Javkin.

“¿Dónde están los que nos tienen que cuidar?”, cuestionó el intendente de Rosario, que dijo que ya estuvo en contacto con el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Javkin apuntó: “Tuvimos muchas reuniones con fuerzas federales, provinciales, jueces y fiscales en los últimos días. Parte de lo que se habló tiene que ver con esa zona y hoy aparece esto que es muy, muy alevoso”.

Esta noche, el gobernador Omar Perotti repudió las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien afirmó, tras el ataque, “los narcos han ganado. Hace 20 años que pasa esto”.

“Repudio total”, dijo el gobernador sobre esa frase. También, pidió más fuerzas federales y mayor efectividad. En tanto, el intendente Javkin también mantuvo encuentros con Perotti, habló con el jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, y recibió a dirigentes de la oposición, como Diego Santilli y Facundo Manes. /La Nación