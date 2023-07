Silvina Luna salió de terapia intensiva: "Tuvo ciertas mejorías, está consciente y activa"

Tras varias semanas de preocupación en torno a la salud de Silvina Luna, la rosarina salió de terapia intensiva y fue trasladada a una habitación común. Fue Ángel de Brito quien dio la primicia en medio de la conmoción por el presente de la actriz.

Al aire de LAM (América TV), el conductor dijo: "Vamos a las buenas noticias. Hoy la cambiaron de piso, ya no está en terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva".

En ese mismo relato, agregó: "Me cuentan que es algo que hacen habitualmente los médicos para alentar psicológicamente a los pacientes porque la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente".

La decisión del equipo médico de Luna tuvo que ver con "ciertas mejorías" en las últimas horas. "Está consciente y activa. Empezó a incorporarse, a ponerse de pie, a partir del trabajo con los kinesiólogos. Todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada, pero el primer intento estuvo y es muy importante", precisó el conductor.

En ese mismo sentido, aclaró que todavía continúa con "mucha medicación" porque "no aguanta los dolores". Para completar, De Brito agregó: "No quiere ver a nadie porque se siente débil, y, los que trabajamos con ella, sabemos que es muy coqueta y no quiere que nadie la vea así".