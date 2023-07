Conmoción por la muerte de un joven fiscoculturista tras espeluznante accidente con una barra de 210 kilos

Un accidente fatal en el gimnasio le costó la vida al fisicoculturista Justyn Vicky, quien perdió la vida a los 33 años después de intentar hacer una serie de sentadillas con 460 libras (210 kilos). El famoso bodybuilder, quien era entrenador personal y residía en Bali (Indoneisa), sufrió una grave lesión en el cuello cuando la barra le cayó encima durante el ejercicio.

Vicky, influencer de fitness con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, sufrió un terrible accidente en un gimnasio The Paradise de la pequeña ciudad de Sanur el pasado 15 de julio, según informó el diario inglés The Sun.

En la redes empezó a circular un video que lo muestra haciendo su esfuerzo sobrehumano para intentar hacer sentadillas con una enorme pesa de más de 200 kilos, incluso gruñe mientras intenta extender las piernas con la barra sobre sus hombros.

Justyn Vicky lucha por mantenerse erguido y subir con ayuda de un colega, pero sus piernas se vencen y cae sentado unos segundos después. Ahí es donde la barra se estrella contra la parte posterior de su cuello, empujando su cabeza hacia adelante en un ángulo espantoso.

Justyn Vicky, fisicoculturista de 33 años, murió por un accidente mientras entrenaba en su gimnasio

Vicky fue trasladado de urgencia a un hospital local con el cuello roto y una compresión crítica de los nervios vitales que se conectan a su corazón y pulmones, lo que resultó en un cuadro devastador. Murió poco después de una operación de emergencia, a pesar de que los cirujanos hicieron sus mejores esfuerzos por salvarle la vida.

“Vicky era una buena persona, educada y sociable. Siempre compartió conocimientos sobre el gimnasio. También aconsejó a los amigos en el gimnasio que sean cautelosos y no excedan sus capacidades durante el entrenamiento. Solo nosotros mismos podemos medir nuestras propias capacidades. Espero que descanse en paz en el abrazo de Dios y encuentre un lugar digno”, dijo su amigo Gede Sutarya en diálogo con Bali Express.

Justyn Vicky era un influencer de fitness oriundo de Bali.

Desde el gimnasio The Paradise Bali también decidieron compartir un sentido mensaje de despedida: “Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones”.