20 cosas que debés hacer a los 30 años para mejorar mucho tu vida a los 50

En una encuesta realizada en los Estados Unidos por la revista Quora, se les preguntó a hombres y mujeres mayores de 50 años qué es lo que les hubiera gustado hacer o dejar de hacer a sus 30 para tener una mejor calidad de vida.

Si tienes 30 años y tienes alguno de estos hábitos, sin duda alguna mejorarán tu vida cuando llegues a los 50. Escucha la voz de la experiencia.

1. Deja de fumar: “si pudieran verme ahora, de verdad me arrepiento; soy una pobre y decrepita enferma, no puedo ni doblar mis rodillas. Es caro, huele asqueroso y te garantizó en un 100% que tendrás grandes problemas de salud. Quisiera ser libre del cáncer a mis 50. Dejen de fumar”, escribió Cyndi Perlman Fink en el sitio Quora.

2. Deja de consumir comida chatarra: “podrás tener mejores ingresos y gastar en la comida chatarra de donde quieras y cuanta quieras a tus 30, pero cuando se tiene 50 años pagar los gastos médicos que esto trae es casi imposible. La salud no se puede comprar, pero sí preservar”, dijo Sireesha Chilakamarri.

3. Haz que la relación con tu familia sea siempre buena y agradable: es probable que a lo largo de 30 años hayas cambiando tus ideas y formas de pensar respecto a infinidad de temas o situaciones que hayas vivido con tu familia. Sin embargo, el mantener una relación polémica con ellos es algo que te dificultará tu vida a los 50; sólo tu familia es quien a pesar de todo jamás te dejará de apoyar.

4. Deja de asolearte sin protector solar: “fui una estúpida, no escuché. ¿Quieres arrugas y piel delgada más adelante? Todo me valía un cacahuate. Hoy tengo más arrugas que mi madre a esta edad, y la piel hasta con un trozo de cartón se me corta”.

5. Haz ejercicio: “llegarás a los 50 y te verás atrapado día a día de un sofá a la cama y viceversa. Mantén tu peso saludable, es bueno para tu cuerpo. El sobrepeso no trae nada bueno para ti. No sólo tus huesos lo agradecerán, también tu corazón y la calidad de vida que puedes llegar a tener te lo hará saber”, escribió Karime Kerrie.

6. Ahorra: “ahorra dinero, guarda para tu vejez. Sí, ya sé, suena aburrido, trillado y hasta estúpido pensar que se puede ahorrar con una vida por delante; pero es la verdad. A los 30 la mayoría de las personas tiene mejores ingresos y parece fácil gastar y dejar para después el hábito del ahorro”, escribió Cliff Gilley.

7. Aprende a ser feliz con lo que tienes: “la felicidad va más allá de lo que el mundo del éxito te puede ofrecer. Si eres feliz con lo que tienes probablemente no serás millonario, pero tendrás una vida digna y estable junto a tu familia y amigos a los 50; no terminarás solo y con gente que ni siquiera te aprecia y te busca sólo por su conveniencia”, escribió Robert Walker.

8. No retrases tus metas: “¿quieres comprar una casa, escribir un libro, obtener un postgrado, cambiar de carrera o aprender a tocar un instrumento musical? Entonces inicia hoy. Es tan fácil posponer, pero el tiempo nada perdona; llegando a tus 30 años la vida se va rápido”, escribió Bill Karwin.

9. Duerme: “duerme el sueño estelar: una habitación con cortinas oscuras para bloquear la luz, sin televisión o pantallas brillantes antes de acostarte. El tener el hábito de cuidar tu descanso hará que tu vejez no sea igual de agotadora”, escribió Nan Waldman.

10. Cuida tus dientes: “tener espacios y dientes flojos surgen con la edad, y sin duda te darán problemas cuando tengas 50. Si no inviertes en ti tendrás que aceptar que es tiempo de chupar antes de tragar”, dijo Caroline Zelonka.

11. Atesora los recuerdos: “eres la suma de tus experiencias, no despiertes a tus 50 para darte cuenta que has perdido una vida juntando posesiones. Los recuerdos no se deprecian”, dijo Richard Careaga.

12. Retribuye: “disfruta de dar a los demás sin esperar nada a cambio, sólo por el simple hecho de ser bondadoso; pero hazlo de corazón para que te puedas sentir pleno y agradecido con lo que la vida te ha dado para compartir”, escribió Nan Waldman.

13. Sé curioso y haz cosas diferentes: “¡sal de la casa y ten la mejor aventura que puedas imaginar en el momento! Diviértete a lo grande, toma muchas fotos, lánzate por los aires, asume el riesgo, incluye a quien te quiera seguir. Cuando seas mayor el sólo recordarlo te pintará una sonrisa y lo volverás a vivir”, dijo María Leek.

14. Lee: “tu cerebro nunca deja de crecer. Ejercítalo y lee por lo menos 10 libros al año. Tendrás que platicar con otras personas cuando ya ni la televisión puedas ver bien”, dijo Vanitha Muthukumar.

15. Viaja tanto como puedas: “viajar te cambiará la forma de ver la vida y te obliga a aprender. Se trata de experimentar, tener aventuras y vencer el riesgo de sentir miedo en tu vida”, dijo Jeff Goins

16. Aprende a meditar: “la lista de beneficios es infinita y sólo tiene un pequeño costo al día: tu tiempo. El cambio que le dará a tu vida es fascinante; te encantará”, dijo Rens de Nobel.

17. Deja de compararte con los demás: “créeme, el día que tu cuerpo comience a mostrar signos de desgaste verás que no sirve de nada compararte con los demás. Tienes que empezar el camino del autodescubrimiento para ser aún más fuerte a los 50", dijo Satish Kumaar Grandhi.

18. Escribe un diario: “con lo que escribas en tu diario tendrás la certeza de que va estar ahí en el futuro. Tu computadora te puede servir para archivarlo de forma más sencilla, sin embargo no dejan de ser máquinas; guarda fotos, más tarde tus hijos y nietos disfrutarán ver tu vida”, dijo Mark Crawley.

19. Ten tu propia casa: “compra una casa, lo valorarás cuando llegues a los 50 años”, dijo Liz Read.

20. Cuida a tus amigos: “elige a quienes te hagan sentir mejor. Disfrútalos de la forma más genuina posible, ríe con ellos, llora; sé un tarado también. Disfruta de la vida con ellos, visítalos por lo menos una vez por semana”, dijo Nan Waldman.