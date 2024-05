Diana Mondino sobre base china: "Nadie detectó personal militar allí; son chinos, son todos iguales''

En el marco del viaje a China que realizaron Diana Mondino y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el objetivo de negociar el swap con el país asiático, la Canciller tuvo una curiosa declaración durante una entrevista, al referirse a la investigación sobre la base China en la Patagonia. ''Nadie detectó que hubiera personal militar allí; son chinos, son todos iguales'', dijo.

Si bien Mondino y Quirno ya se encuentran en París, donde integrarán la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Canciller fue consultada por Clarín, entre otros temas, sobre la presencia de militares chinos en la base de la Patagonia.

''Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando'', comenzó.

Luego, ante la consulta puntual sobre el personal militar en la base, declaró que ''nadie, nadie detectó que hubiera personal militar allí''. Y ahí, fue cuando agregó la polémica declaración: ''Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales''.