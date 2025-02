Qué dijo Brenda Gandini tras destaparse el affaire entre Gonzalo Heredia y la China Suárez

El escandaloso posteo de la China Suárez de este lunes respondiéndole con todo a Yanina Latorre, generó una serie de polémicas impensadas. La actriz atacó a la angelita por los diferentes datos -que según ella son erróneos- que se han estado filtrando alrededor de su romance con Mauro Icardi y su guerra contra Wanda Nara.

Lo cierto es que el ataque de la generó una obvia respuesta por parte de Yanina, que rápidamente salió en su cuenta de Instagram a publicar un descargo. En una serie de largas historias que subió a su perfil en las primeras horas de la tarde, hubo un detalle que sorprendió a todos: la mención a Brenda Gandini.

En medio de su descargo, Latorre mencionó a la pasada que la China no fue una mujer empática con Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal y, dejando en shock a todos, también a la hija de Daniela Cardone. Todo esto se remonta a un rumor que surgió en 2019, cuando la ex Casi Ángeles grababa ATAV junto a -pareja de Brenda-. En ese momento, Rodrigo Lussich advirtió un supuesto affaire entre los actores de la ficción.

Lo llamativo de es que, en medio de este enfrentamiento haya expuesto el nombre de . Cabe destacar que el propio Heredia blanqueó en Intrusos que ese rumor fue mentira, aceptando que eran parte de las reglas del juego -sabiendo ciertos antecedentes de su compañera de elenco- y explicando que no tenía que aclarar nada ni con su pareja ni con nadie más.

YANINA LATORRE CONTÓ LA HISTORIA DEL ROMANCE ENTRE GONZALO HEREDIA Y LA CHINA SUÁREZ

Esta noche, Yanina habló en LAM y dijo que no tenía confirmado dicho affaire pero contó por qué lo expuso: “Lo de Brenda Gandini en un momento fue un rumor muy fuerte en todos lados. Tuvieron una crisis, una separación, después volvieron. Ella aceptó la crisis, nunca contó por lo que era, pero las malas lenguas dicen que Paula Chaves le habría dicho a la China cuando saltó lo de Wanda ‘Lo de Brenda Gandini te lo perdoné, esto no te lo perdono’ porque la habría enloquecido”.

Tras confesar estos cortocircuitos entre la China y Paula Chaves, la panelista de Ángel de Brito siguió apuntando contra estas actitudes de la actriz: “Todo esto salió de entre ellas. ¿Por qué no le quedó Accardi? ¿Por qué no le quedó Paula Chaves? A la China no le quedó una p... amiga”.

En ese momento, Juli Argenta agregó un fuerte dato: “No sé si vos tenés la misma información Yani, pero dicen que a Vicuña le habría dolido mucho esa situación porque eran todos compañeros de elenco y fue en la casa de él”. “Yo te hablo en potencial porque a mí no me consta. Lo escuché de 200 personas, obvio. Yo lo lamento mucho por ellos, pero estaba en todos lados”, cerró Latorre.

Ahora bien, tras esta bomba, muchos esperaban que Brenda rompiera el silencio. Atentos a sus redes sociales, la actriz simplemente decidió repostear dos historias que subió Sofi Morandi sobre los incendios que hay en la Comarca Andina, solidarizándose con el pedido de colaboraciones y donaciones para este desastre natural. De Heredia y esta bomba que soltó la angelita, decidió no opinar de momento.