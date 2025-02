Sacando cuentas: Ya están los precios de transportes escolares para la vuelta a clases

El periodo lectivo 2025 esta a días de dar inicio en Salta y los papás empiezan a afilar las puntas para poder adquirir útiles e indumentaria en general, pero el traslado de los menores, en lo que respecto al nivel inicial y primario, es un punto sumamente importante para cada familia y es ahí donde entra en juego el servicio de Transportes Escolares, desde donde anunciaron subas acordes a la inflación anual.

Nilda Bini, Referente de la Cámara de Transporte Escolares explicó al respecto que si bien han recibido el estudio de costos de los contadores, desde el sector deben adaptar el valor del servicio a Salta.

"Nos entregaron el estudio de costos, todos los años los costos se van muy arriba y no se adaptan a Salta, entonces siempre decidimos entre los socios de la Asociación un precio que sea medianamente lógico", indicó.

El precio máximo de un niño con un viaje completo es de $120.000.

Al respecto, contó que hace 4 años ponen un precio tope: "Es avisar al papá que más de ese precio, por llevar un chico ida y vuelta, a un viaje completo, no le pueden cobrar más de ese precio, menos si le pueden cobrar, ¿por qué meno? Es que la composición económica de todas las zonas no es la misma entonces como nosotros estamos en contacto con los papás sabemos cual es la situación de cada chico y de cada zona y nos adaptamos a eso".

Bini analizó a través El Once TV: "Si bien la inflación bajó, el ingreso no tiene capacidad para cubrir los gastos, entonces siempre consideramos, el precio máximo de un niño con un viaje completo es de $120.000, más no, menos sí. Cuando son hermanos, hay una diferencia en precio. Un solo viaje o parcial, ida o vuelta, no se paga la mitad, se paga el 80% o más".