El CONICET volvió al mar profundo con una nueva expedición en vivo

El CONICET inició una nueva campaña científica en el Atlántico Sur que puede seguirse en tiempo real por streaming. Se trata de la misión “Vida en los extremos”, que comenzó el 14 de diciembre a bordo del buque Falkor (too) y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, con finalización en Puerto Madryn.

La expedición reúne a investigadores del CONICET, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y el Schmidt Ocean Institute, y tiene como objetivo principal estudiar filtraciones de gas metano en el talud continental, un fenómeno clave para comprender ecosistemas profundos y extremos.

A bordo viajan 25 especialistas, de los cuales 17 son argentinos, bajo la dirección de la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y docente de la UBA. La campaña recorrerá zonas estratégicas como la Cuenca de Malvinas, la Cuenca del Salado y las cuencas Colorado–Rawson, donde se presume la existencia de filtraciones frías.

Para el trabajo científico se realizarán al menos 15 inmersiones con el vehículo submarino SuBastian, capaz de descender hasta 4.500 metros de profundidad y recolectar muestras de agua, sedimentos, rocas y organismos del fondo marino. En paralelo, el buque Falkor (too) lleva adelante tareas de mapeo acústico y mediciones oceanográficas con tecnología de última generación.

Como en campañas anteriores, toda la misión se transmite en vivo a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, donde el público puede observar las exploraciones y enviar preguntas que los científicos responden en tiempo real. Además, el material generado quedará disponible en repositorios abiertos y será adaptado para su uso educativo.

La iniciativa busca no solo avanzar en el conocimiento científico del océano profundo, sino también acercar la ciencia a la comunidad, mostrando cómo trabajan los investigadores argentinos en uno de los ambientes más extremos del planeta.

En un contexto marcado por el desfinanciamiento de la ciencia en Argentina, campañas como “Vida en los extremos” ponen en evidencia no solo el talento y la capacidad de los investigadores nacionales, sino también la importancia de sostener políticas públicas que garanticen la continuidad del conocimiento científico como herramienta estratégica para el desarrollo del país.