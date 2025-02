La increíble cifra que cobra Icardi por temporada en Turquía

En medio del escándalo judicial con Wanda Nara en el que se disputan cifras exorbitantes de dinero, un periodista turco reveló cuánto cobra Mauro Icardi por temporada en el Galatasaray, el club para el que juega actualmente.

En diálogo con Puro Show, Ozgür Sancar contó que el flamante novio de la China Suárez significó una importante inversión para su equipo cuando llegó desde el PSG de Francia: “El Galatasaray realizó un gran esfuerzo económico por él”.

Luego, no dudó en sacar a la luz la cifra que el futbolista recibe cada año en Turquía: “Cobra 10 millones de euros netos, limpios por temporada”.

Haciendo la conversión, esto equivaldría a 12.670 millones de pesos libres de impuestos.

Por otro lado, el periodista turco reveló que “Icardi quiere volver a jugar antes de terminar de la temporada, en mayo” y que su contrato también puede aumentar por primas y objetivos a cumplir a lo largo del tiempo.

“El principal objetivo del Galatasaray es llegar a la final de Europa League en San Mamés de España y Mauro Icardi quiere estar con el equipo. Es un gesto, está buenísimo”, cerró Sancar con un pequeño elogio para el ex marido de Wanda Nara.

Se conoció la tremenda promesa que le hizo Mauro Icardi a Valentino López y no habría cumplido

En los últimos días, se viralizó un sentido mensaje de Mauro Icardi para Valentino, el hijo de Wanda Nara con Maxi López. Es de cuando el joven cumplió 14 años y contiene una promesa que estaría algo alejada de cumplirse en la actualidad.

“Voy a estar siempre presente en cada paso para acompañarte a realizar cada cosa que te propongas. Hay millones de fotos que podría elegir, pero esta es la que más orgullo me da. Un ser humano con un corazón que no te entra en el pecho”, comienza expresando Icardi, que ahora no tiene contacto con el joven.

Finalmente, deseándole un feliz cumpleaños, cierra: “Deseo que la vida te siga llenando de cosas buenas y que todas tus metas y sueños se puedan cumplir”. /Radio Mitre