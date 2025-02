Le quitaron el taxi a un ex Juventud porque había un auto mellizo que se dedicaba a robar

Cristian Contreras, que jugó en la entonces Nacional B para Juventud Antoniana, trabajaba como taxista y le hicieron un auto mellizo con la misma patente para cometer actos ilícitos.

Este auto que le copiaba la patente, salía a delinquir por lo que, confundidos, le quitaron el auto al exfutbolista.

"Hace un año estoy sin ver un peso y que el auto está secuestrado", dijo el exjugador del Santo a elOnceTV. Además, desesperanzado agregó: "No entiendo por qué no me entregan el auto".

En cuanto a su realidad actual sostuvo que "es bastante feo, tenemos que entregar el departamento y no sé a dónde vamos a ir".

Por último, Contreras contó que "en tres semanas largaron al delincuente y ahora trabaja en un taxi y no puedo creer que esté con su licencia de conducir".