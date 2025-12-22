Buscan identificar al motociclista que manejaba acostado por Av. Bolivia

Durante el fin de semana se viralizó un video en redes sociales que muestra una maniobra extremadamente peligrosa de un motociclista conduciendo "acostado" sobre el asiento de la moto en la avenida Bolivia. Esta acción puso en alerta a vecinos y autoridades.

El hecho ocurrió el sábado a las 13.30 y fue un captado por el acompañante de un automóvil que circulaba por dicha avenida. La imagen deja ver como el sujeto maneja varios minutos acostado boca abajo en la moto y al llegar al sector donde finaliza la autopista se vuelve a incorporar y toma el control del rodado.

Tanto la policía como tránsito trabajan en dar con el conductor pero a través de El Tribuno fuentes policiales explicaron que: "No tiene patente, lo están viendo en el video, lo está investigando Tránsito, nosotros también. No está identificada la persona aún."

Y desde Tránsito de la Municipalidad agregaron: "El puesto sobre la ruta (nacional) 51 detuvo a un motociclista con características similares al día siguiente, pero no sabemos si es el mismo. En el video no se puede visualizar la patente; sin ella es muy difícil identificar al conductor."