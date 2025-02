DAIA Salta: "Es de un nivel de brutalidad, un nivel de ferocidad que realmente moviliza"

El Ejército de Israel confirmó la identificación de los cadáveres de Ariel y Kfir Bibas, pero que el tercer cuerpo entregado por Hamas el jueves no es el de su madre, Shiri Bibas.

En este contexto, InformateSalta se comunicó con Sebastián Cohen, presidente de la DAIA Salta, dijo que "estamos todos muy conmovidos, por supuesto, con todo lo que está pasando desde aquel 7 de octubre de 2023 donde un grupo terrorista ingresó a al estado de Israel atacando, asesinando, mutilando y secuestrando a cientos de personas".

Asimismo, agregó que "desde la comunidad judía argentina y de la comunidad judía de todo el mundo esperamos que se restituyan los secuestrados y que también el grupo terrorista jamás deje de operar en la franja de Gaza".

"Me parece que es importante tener en cuenta de que lo que estamos viviendo en estas horas con la restitución de los cuerpos de los los hermanos, el hecho de que el cuerpo de la madre no haya sido entregado, sino que se entregó un cuerpo NN, es de un nivel de brutalidad, un nivel de ferocidad que realmente moviliza no solamente a la comunidad judía, sino a toda la sociedad", continuó Cohen.

"Se va a organizar un acto el lunes próximo en Buenos Aires, que van a participar todas las instituciones judías de la Argentina, entre ellas obviamente nuestra institución, pidiendo la restitución inmediata de los secuestrados", concluyó Sebastián Cohen.