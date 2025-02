Se conoció el camino del "Santo" en el Federal "A": el debut será ante un viejo conocido

Juventud Antoniana, único representante salteño, debutará en el Torneo Federal "A" el 16 de marzo, recibiendo a Sarmiento de la Banda, equipo dirigido por el ex técnico del club, Pablo Martel.

En la segunda fecha, visitará a Atlético Rafaela, un histórico del ascenso que descendió después de 40 años.

La primera fase se jugará con los 38 participantes agrupados geográficamente en cuatro zonas y luego, según la ubicación en la tabla, 18 clubes jugarán por el primer ascenso y el resto (en total 20 clubes) jugarán la Reválida.

Habrá dos ascensos directos. Clasifican dos clubes del Torneo Federal “A” 2.025 “A” que habrán de participar en el Torneo de la Categoría Primera Nacional de la A.F.A. a partir de la Edición 2.026.

Al final del certamen descenderán cuatro clubes del Torneo Federal “A” 2.025 descenderán al Torneo Regional Federal Amateur 2.026.

Calendario

16/03/25: Juventud Antoniana vs Sarmiento LB (1ra fecha)

23/03/25: Atlético Rafaela vs Juventud Antoniana (2da fecha)

30/03/25: Juventud Antoniana vs Sol de América (3ra fecha)

06/04/25: Juventud Antoniana libre (4ta fecha)

27/04/25: San Martín F. vs Juventud Antoniana (7ma fecha)

04/05/25: Juventud Antoniana vs Boca Unidos (8va fecha)

11/05/25: Mitre P. vs Juventud Antoniana (9na fecha)

18/05/25: Sarmiento LB vs Juventud Antoniana (10ma fecha)

24/05/25: Juventud Antoniana vs Atlético Rafaela (11ra fecha)

01/06/25: Sol de América vs Juventud Antoniana (12da fecha)

08/06/25: Juventud Antoniana libre (13ra fecha)

15/06/25: Juventud Antoniana vs Crucero del Norte (14ta fecha)

22/06/25: Sarmiento R. vs Juventud Antoniana (15ta fecha)

29/06/25: Juventud Antoniana vs San Martín F. (16ta fecha)

06/07/25: Boca Unidos vs Juventud Antoniana (17ma fecha)

13/07/25: Juventud Antoniana vs Mitre P. (18va fecha)