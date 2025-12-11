Aguas Blancas: Piden que oficinas de Aduanas y Migraciones de Bolivia vuelvan a su territorio

El concejal de Aguas Blancas, Fabián Gutiérrez, adelantó que trabaja en un proyecto para que las oficinas de Aduanas y Migraciones de Bolivia que tienen su puesto en Controles Integrados en el Puerto Chalanas y el Puente Internacional en Argentina, se retiren y vuelvan a suelo boliviano.

Este pedido que lleva adelante el edil contaría con el apoyo de gran parte de la comunidad fronteriza y estaría argumentado en que el gobierno boliviano estaría tomando decisiones perjudiciales para la actividad comercial local, medidas que se llevarían adelante sin ningún tipo de contemplación de los acuerdos vigentes.

“Nosotros consideramos un atropello que tanto Aduanas como Migraciones de Bolivia trabajen en nuestro territorio a más de un kilómetro de la frontera en el caso del Puente Internacional, en muchos casos se toman atribuciones en suelo argentino que no le corresponden y que estoy seguro no se lo permitirían a ningún argentino comportarse así en Bolivia” comentó Gutiérrez a Ciudad 99.5.

El concejal explicó que esta situación viene denunciándola desde hace tiempo ante las autoridades nacionales, como la directora nacional de Áreas de Fronteras, Virginia Cornejo, de quien no obtuvo respuestas.

“Se que a esta funcionaria nacional este planteo no le gusta nada, ya que ella considera que no es la forma ni el modo y que debe plantearse a nivel de Cancillería, pero mientras tanto ella no está atendiendo nuestra necesidad y tampoco cumpliendo con sus funciones” finalizó.