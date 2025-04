Abuelo sin vida en San Agustín: Sospechan que alguien habría estado cobrando su jubilación

Una triste novedad acontecida hace unos cuántos días fue la penosa noticia de la muerte de Genaro Guaymás, el abuelo que se había extraviado por la zona de San Agustín, para luego ser hallado a los 10 días pero sin vida.

Junto a esa triste noticia, ahora el nombre del extinto abuelo de 72 años queda envuelto en dudas e incertidumbres, por cuanto la interrogante de quién cobraba la jubilación de “Aranjita” – como se lo conocía– al ser un hombre solo, sin cuidados ni familiares.

Esta interrogante la planteó el medio Valle de Lerma Hoy, quien enfatizó que el abuelo vivía en estado de abandono, no recibía los cuidados que necesitaba como adulto mayor, etc. Ahora, se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte y las condiciones de abandono en las que vivía.

Ocurre que, según consigna el medio citado, llamó la atención por parte de los investigadores que una persona, cuya identidad aún no se dio a conocer, habría estado cobrando la jubilación mínima de Guaymas y tenía posesión de sus tarjetas de débito.

En base a lo informado por fuentes cercanas a la causa, el abuelo no había recibido asistencia médica en el último tiempo en el hospital local, pese a que tenía una condición de salud, lo cual refuerza las sospechas de un abandono sistemático.

Se habría descubierto que existía una propiedad a nombre del abuelo fallecido.

Mientras, desde la Policía se informó que se continúa recolectando pruebas y testimonios para establecer si existieron delitos vinculados al abandono, la explotación económica y la falta de asistencia al abuelo Genaro, quien fue hallado en avanzado estado de descomposición en una vivienda abandonada, cerca de donde había desaparecido.