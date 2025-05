Pérdida de gas en Escuela Güemes, ¿de dónde venía la fuga?

Esta mañana se vivieron momentos de tensión en pleno centro de la ciudad, más específicamente en la escuela Güemes ubicada en Avenida Belgrano, ya que llegaron al lugar Bomberos, Policía y la empresa Naturgy tras ser detectada una pérdida de gas.

Las ordenanzas que dieron aviso sobre el hecho se encuentran estables luego de ser atendidas por una ambulancia del SAMEC, informó la directora de la institución Carolina Iñigo.

La directora dio a conocer que se encuentra clausurada la llave de ingreso del gas por lo que no contarían los alumnos en esta jornada con la Copa de leche.

Consultada si la pérdida se debe a una rotura de cañería dijo primero que no, pero aclaró que no se sabe: “Se verificó y no observaron nada, pero para seguridad hicieron la clausura de la llave”.

Por el momento dieron aviso al Ministerio para que envíen un gasista matriculado a realizar la verificación. Si bien manifestó a Multivisión que estuvo en obras la escuela, fueron en relación a mampostería, techos y electricidad, no gas.

Sobre la pregunta si el problema sería de la cocina, dijo no saber porque las llaves estaban cerradas: “No sabemos si puede ser de algún vecino o de las aulas porque tenemos estufas, pero estaban clausuradas” finalizó.