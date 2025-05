Muerte en V° El Sol, insisten con un homicidio y cuentan un aberrante hecho que vivió la joven

El sábado por la mañana, alrededor de las 10 "La Negrita", una joven de 23 años conocida en V° El Sol, fue encontrada sin vida en un baldío.

"La Negrita prácticamente se crió en ese ambiente de drogas y consumo, de todas maneras nada justifica el final que tuvo", contó una vecina que como tantos otros suelen levantarse temprano para comenzar su jornada laboral y no están dispuestos a develar sus nombres por temor a represalias.

"Era una muy buena mujercita, siempre se acercaba de manera amable", comentó la vecina en diálogo con El Tribuno.

La gente contó que la jovencita era adicta como así también su madre y que había crecido en un contexto teñido por las drogas, solía juntarse con el grupo de "drogadictos que están siempre en ese lugar". Su madre también es adicta, y tiene una hermana que no "anda en eso", sostuvieron.

Entre los tristes y aberrantes antecedentes, un vecino contó que la joven ya había sufrido un ataque cuando era menor, en medio de ese mismo contexto de drogas y alcohol. "Hace unos años, cuando era menor, fue violada y golpeada, apareció tirada en la Cerámica", sostuvo el testigo.

En este caso se detuvo a los dos atacantes de la joven pero aseguran habrían sido liberados, algo que indignó a la gente en Villa El Sol. Uno de ellos, según contaron, fue entregado directamente por el padre, "el señor se enteró que su hijo habría estado metido ahí y fue a ver un abogado y terminó entregando a su hijo a la Policía", apuntaron.

El otro, apodado "Bodoque", al parecer cuenta con un historial más pesado. De acuerdo a lo informado por los vecinos, está sindicado como un hombre que golpea a las mujeres.

La pasarela, un lugar al que nadie quiere ir

Los vecinos insisten en la peligrosidad de la pasarella ubicada en un baldío de Villa El Sol la recomendación de los fue la de no ir al lugar. "No vayas porque te van a empezar a tirar piedras, te roban todo", apuntaron.

Además denunciaron que están presos en sus casas o negocios, producto del microtráfico que reina en el barrio. Todos se encuentran abarrotados con rejas pero el temor por los que manejan el microtráfico en la zona no solo es de los vecinos, la misma Policía aconseja no ir porque es un lugar "muy peligroso".

Casas que sobresalen en medio de la humildad

Otro dato que llamó la atención en Villa El Sol, expresado por los vecinos del lugar, fue una llamativa casa que "alguien" está construyendo prácticamente frente al baldío, donde La Negrita fue hallada el sábado, a metros de la pasarela. Su dueño sería uno de los que manejan la droga en el barrio y en la zona. Como la de otro vecino que sería el líder del tráfico de menudeos en el lugar.

Vecinos reprocharon "Por qué en vez de inaugurar plazas en el macrocentro, no vienen a ver los niveles de drogadicción que existe en este tipo de puntos en la ciudad y la inseguridad que eso genera".

Para la UFEM la joven no fue víctima de un delito

Desde un primer momento, vecinos del barrio señalaron que se trató de un asesinato. Sin embargo, oficialmente todo se maneja bajo un estricto hermetismo y, según dieron a conocer, no habría ningún tipo de delito, al menos por el momento.

Intervino la fiscal María Luján Sodero Calvet, de la Unidad Especializada en Femicidios, ordenando las diligencias iniciales y haciéndose presente en el lugar del hallazgo donde también trabajaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), personal de Investigaciones de la Policía y de otras áreas vinculadas a las fuerzas de seguridad.

En medio de la incertidumbre, las voces de la gente del barrio no condicen que lo anuncio de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal, desde donde informaron que el cadáver no tiene signos "visibles de violencia" con lo cual desde la Fiscalía presumen la joven no fue víctima de "la comisión de un delito".

De todas maneras, desde el órgano encargado de las investigaciones en la provincia apuntaron que "se dispusieron estudios complementarios para determinar la data y causa fehaciente del deceso".

"La fiscal Sodero Calvet sostuvo que la investigación se lleva a cabo conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de femicidio u homicidio doloso", aseguraron desde el MPF.