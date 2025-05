Seco cruzó a Estrada: "Si con está elección no entendió, no sabe analizar política"

Tras las elecciones del domingo, que le permitieron al Frente Salteño quedarse con una banca en la Cámara de Diputados, correspondiente al Departamento Orán, InformateSalta dialogó con la Diputada Gloria Seco quien se encntraba segunda en la lista encabezada por Fabián Valenzuela y buscaba la renovación de su espacio en la Cámara Baja.

Durante la entrevista Seco celebró el resultado electoral: "Para nosotros hemos ganado, en Colonia Santa Rosa fue un triunfo rotundo. Nos sentimos triunfadores", ecomenzó diciendo para agregar, respecto a la provincia: "Que de 30 diputados, 20 sean de nuestro gobernador y que de 12 senadores, 11 sean del gobernador sin duda es un triunfo".

"Hay algo para destacar también y es que hoy Colonia Santa Rosa después de 25 años tiene un diputado, este triunfo es gracias a los compañeros y dirigentes. Cuando digo compañeros son compañeros peronistas que prestaron su apoyo y nos unimos todos para esto que fue prácticamente una patriada porque había que darle una victoria al Dr. Valenzuela".

Consultada sobre la actualidad del peronismo, expresó: "Los peronistas estamos con Gustavo Sáenz. El partido ha sido intervenido y considero que vinieron por la caja. Creyeron que llevándose el sello se llevaban también a los dirigentes y a todos los compañeros, no fue así y el resultado está a las claras".

En esta línea, cruzó al diputado provincial Emiliano Estrada: "Me parece que el diputado Emiliano Estrada no entendió que los compañeros no están con Estrada. Me parece que si con esta elección no entendió, no sabe analizar la política".

"El peronismo está con el Gobernador y va a seguir estando", sentenció.

Respecto a su futuro, ya que no consiguió renovar su lugar, adelantó "voy a seguir trabajando con él hasta el 30 de noviembre que ocupo la banca, en diciembre estará el doctor ocupando el lugar y estaré acompañando. Voy a seguir trabajando como siempre lo hice".