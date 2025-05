"Amigos son los huevos”, José García y un pobre análisis electoral “sin mea culpa”

Durante un extenso y llamativo análisis electoral, el concejal José García criticó duramente a encuestadores, funcionarios alejados del territorio y la dirigencia que, según él, "pierde conexión con la realidad", a la vez que negó cualquier participación y/o responsabilidad en los comicios.

Con una mirada poco autocrítica y desconociendo a la candidata de su espacio, Belén Mamaní, quien no logró renovar su banca de concejal, dentro de la lista del frente “Unidos por Salta”, dijo estar decepcionado por “tanta tibieza”.

A su vez dijo que no le sorprendieron los resultados, y mandó a “sacar el traste del sillón a los encuestadores” y no perder conexión con la realidad. “Váyanse a sus casas muchachos o pónganse un puesto de venta de escabeches, porque de cada 10 personas que conversaba, 7 querían apoyar el proyecto del presidente a nivel nacional”, dijo

Según dijo, es la oportunidad de enriquecer los debates, de defender las ideas, “de tener huevos y decir lo que piensan, a costa de que los hagan perchas en las redes, y que los insulten en la calle”.

En la misma línea, pidió terminar con los olfas, obsecuentes, gente que solo obedece y baja la cabeza. “Me decepciona tanta tibieza, que todo el mundo sea amiguito, porque amigos son los huevos y se golpean entre ellos, lo digo siempre, el día que dejen de apuñalarse entre sí las cosas van a ser mejor”.

También “pidió no vender un discurso a nivel nacional de que el gobernador perdió”. “Digan la verdad, no mientan, no desorienten. La verdad es que están mintiendo, si de 30 diputados son 20 los que tienen el oficialismo, si de 12 senadores son 11 los que tiene el oficialismo, claramente es un rotundo triunfo”.

Por último, se refirió a críticas personales que recibió: “Algunos me acusan de no tener secundario, hay un prejuicio hacia quienes venimos de la economía popular. Pido responsabilidad a quienes usan las redes para descalificar”.