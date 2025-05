Nallar seguirá al frente del Hospital Oñativia: "No es mi intención abandonar el barco"

En diálogo con FM Infinito, el gerente del Hospital Oñativia, Marcelo Nallar, se refirió a su renuncia anunciada el pasado martes en conferencia de prensa y aclaró que, por el momento, continuará al frente de la institución.

“Estamos en medio de una tormenta y voy a seguir al frente del hospital hasta que pase esta situación. No es mi intención abandonar el barco, pero hay un panorama financiero que nos preocupa, así que es complicado por ahora”, aseguró.

Nallar explicó que uno de los factores que generó tensión en la gestión fue la reestructuración del personal de enfermería, lo que afectó el funcionamiento interno del hospital: “Íbamos a trabajar con una derivación interna del servicio de salud y no con atención externa de los pacientes. Pero, con el pase a planta de algunos enfermeros, se nos acotó el personal”, detalló.

Consultado por los dichos del ministro de Salud, Federico Mangione, Nallar fue claro: “Acá no hubo ninguna sanción de nadie, no hemos tenido ninguna observación. Él dijo que hizo controles por todos lados, no solo específicamente en el hospital. Son cuestiones técnicas dentro del hospital”.



Nallar también se refirió al perfil sanitario del hospital y los desafíos que enfrentan en materia de diálisis y trasplante renal, especialidades centrales de Oñativia: “El 80% de los pacientes en diálisis son pacientes que no se cuidaron. La diabetes es un trastorno metabólico y ese es el perfil del hospital”, explicó.

Agregó además que el objetivo del hospital no es solo asistir en diálisis, sino avanzar con los trasplantes: “Tenemos proyectado tratar a 60 personas, pero para eso necesitamos una estructura que es cara. Por eso es difícil para otros medios u hospitales. Dentro del sistema de salud se apostó a que los salteños puedan trasplantarse con o sin obra social”.