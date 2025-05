Alerta, fútbol y apuestas: Cuando la sensación de triunfo se vuelve "droga" y adicción

La ludopatía vuelve a ser noticias por estos días, vinculadas al ámbito de los deportes, del fútbol más precisamente, con la AFA sancionando a jugadores por manipular partidos en favor de apuestas, como la situación en Gimnasia y Tiro, con amenazas por supuestas deudas de apuestas por parte de un miembro del plantel.

¿Qué entender del juego y el vicio que genera? Al respecto InformateSalta habló con la psicóloga Cynthia Molinari, quien ahondó en las aristas en torno a esta adicción, llamando a tomar conciencia que detrás de un “juego”, hay mucho más, no dudando en pedir ayudar y acompañar para evitar situaciones de mayor gravedad.

“¡Qué contradictorio que del lado del deporte se fomente esto!”, espetó primeramente antes de aclarar que una apuesta “no es un “juego”, es uno si hay una cuestión de partes pero, del otro lado, no lo sabemos, aquí gana quien está del otro lado de una pantalla, de una apuesta, con incentivos que se vuelven después deuda, ahí llegan los problemas”.

Para ahondar en el tema recalcó que los juegos de apuestas están diseñados psicológicamente para que una persona, ante un triunfo o ganar, genere un químico en el cerebro que da satisfacción. “Muchas personas fijan la memoria en eso y quieren volver a sentirla, la buscan; la búsqueda de esa experiencia de satisfacción se torna algo como le pasa a un adicto, que busca la droga para sentir algo fugaz, momentáneo, pero con un costo paralelo, es muy alto, el daño es una bomba”, amplió.

Es por eso que hay que tomar conciencia de los riesgos y, a la vez, saber que “si no puedo solo con esto, debo pedir ayuda; pedirla cuesta a veces, pero hay que decirlo, hacerlo no está mal; también es un tema que debemos hablarlo más con la familia, con los amigos pero no para juzgar, sino para tender una mano”.

“El juego puede ser bastante perverso, no debemos ser esclavos”