Gimnasia, Central y Juventud no encuentran el camino: Rumbo al Ascenso analiza el penoso presente

Los equipos salteños parecen no encontrar el norte en lo que va del año. El equipo de RumboAlAscenso de CNNSalta-94.7 analizó la actualidad y señaló los motivos que pueden ocultarse detrás de los malos resultados deportivos.

"La falta de jerarquía en el plantel, en las dos áreas", refirió Sebastián Dominguez resécto a Central Norte, mientras que en el caso de Gimnasia y Tiro, esto se puede deber a que "no hay cambio de timón y un DT que no encuentra respuestas en el club". Juventud Antoniana es un caso de estudio, "por su mala racha de no ganar hace más de dos años sin ganar de visitante".

"El Pollo" Suárez señaló que a Juventud "no creo que le vaya mal, trata de encontrarle la vuelta con un proceso nuevo con un objetivo claro, sostenerse en la categoría. A diferencia de lo que le pasa a GyT que no encuentra el rumbo y respecto a Central entendiendo el contexto y el objetivo de mantenerse en la categoría, paga caro los errores".

Por último, Ariel Vesga brindó su punto de vista: "Juventyud se esta armando con otros objetivos y en los futbolístico acarrea una mochila de no ganar hace dos años de visitante" y en Gimnasia "no hay conducción, no hay voz de mando. Me parece que el DT esta desorientado"