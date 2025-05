Salta ya registra 50 muertos por accidentes viales en 2025

Según cifras de la Policía de la Provincia, en lo que va de 2025 ya se registraron 50 víctimas fatales en siniestros viales. Esto representa un promedio de 10 muertes por mes.

Detrás de los números, el dolor y la lucha de quienes perdieron a un ser querido en circunstancias evitables. Sonia Méndez, referente del PAVICEI (Padres y Familiares de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), expuso la crudeza de la situación en diálogo con InformateSalta.

“Que se repitan los siniestros en un mismo punto evidencia que hay algo estructural que no está funcionando”

“El número es enorme. Para nosotros es devastador, porque acompañamos a las familias en el peor momento. Hace poco pintamos tres estrellas en el mismo lugar de la ruta entre el Parque Industrial y Solidaridad. Tres jóvenes murieron ahí en diferentes momentos. Eso no es casualidad”, relató Méndez.

La “pintada de estrellas” es una de las acciones simbólicas que realiza la organización para marcar los lugares donde una persona perdió la vida. Pero también funciona como denuncia visual: “Que se repitan los siniestros en un mismo punto evidencia que hay algo estructural que no está funcionando”, advirtió.

Según Méndez, la mayoría de los hechos fatales involucran a motociclistas jóvenes. “Se confían, agarran velocidad, y el cuerpo es su único paragolpes. Muchas veces también hay consumo de alcohol. Hace poco salió en las noticias que un conductor chocó con más de 3,5 de alcohol en sangre. Eso es ir inconsciente”, sostuvo.

También se denunció que el sistema judicial no acompaña con la celeridad necesaria. “Los juicios avanzan muy lento. Las familias están de duelo, no tienen cabeza para hacer trámites. Muchas veces recién nos contactan cuando quieren pintar la estrella, y ahí descubrimos que no se inició nada. Se pierden pruebas, y llega la frustración”, explicó.

"Los responsables salen con probation o arreglos económicos mínimos. Es una vergüenza”

En ese marco, el colectivo apoya un proyecto de ley que busca endurecer las penas por delitos viales. Impulsado por la Senadora Nacional, María Victoria Huala (La Pampa), el proyecto propone elevar las condenas para casos con agravantes como velocidad extrema, picadas o consumo de alcohol.

“Queremos que el cambio al Código Penal se trate este año. Ya no podemos permitir más impunidad. Hoy, en muchos casos, los responsables salen con probation o arreglos económicos mínimos. Es una vergüenza”, expresó Méndez.

Riesgo de retroceso en asistencia estatal

Otro motivo de preocupación es el futuro de la línea 149 opción 2, que brinda asistencia jurídica, psicológica y social a víctimas de siniestros viales. Según Méndez, existe el riesgo de que se desmantele la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que pondría en peligro el funcionamiento de ese canal. “Es un logro que costó mucho. Hoy funciona las 24 horas, y es clave para asistir a las familias que atraviesan este tipo de tragedias”, subrayó.

Jornada por el Día de la Seguridad Vial

Por último, Méndez invitó a la comunidad a participar de las actividades que se realizarán el próximo 10 de junio, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial. La organización estará presente con una intervención pública en Plaza Belgrano, frente al Hotel Alejandro I.

“Nuestra lucha sigue y seguirá”, cierra Méndez. Cada estrella pintada en el asfalto recuerda una vida perdida, pero también una causa que busca justicia, memoria y prevención.