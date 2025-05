Siniestro en Av. Paraguay: A fin de mes comienza el juicio por el caso de Erika y Edgardo

Del 28 de mayo al 5 de junio se desarrollará en la Sala VII del Tribunal de Juicio el proceso judicial por el siniestro vial ocurrido en noviembre de 2023 en avenida Paraguay, en el que una pareja fue atropellada mientras cruzaba la calle con su carro sanguchero. El conductor se dio a la fuga, y la gravedad del hecho conmovió a la comunidad salteña.

Luciano Romano, abogado querellante en representación de las víctimas, confirmó a InformateSalta que el juicio estará presidido por el juez Mascarello y que participarán también la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas y los representantes de la defensa.

“El imputado es totalmente insolvente. No tiene bienes, por lo tanto el daño, además de irreparable, tampoco puede ser compensado"

“El principal imputado, Albornoz, está acusado por lesiones gravísimas y lesiones graves en accidente de tránsito. Una de las víctimas, Edgardo Oviedo, perdió ambas piernas. Su pareja, Erika Salcedo, sigue siendo intervenida quirúrgicamente hasta el día de hoy. Su vida cambió para siempre”, señaló el letrado.

Romano explicó que desde la querella se buscó inicialmente una reparación económica, pero se encontraron con una dura realidad: “El imputado es totalmente insolvente. No tiene bienes, por lo tanto el daño, además de irreparable, tampoco puede ser compensado”.

“No se detuvo y luego volvió a avanzar, pasándole por encima. Es un total desprecio por la vida humana”

Sobre el proceso judicial, indicó que se presentarán múltiples testigos, entre ellos personal policial, peritos criminalísticos y accidentológicos. “Queremos que se escuche a quienes asistieron a las víctimas y a quienes trabajaron en la investigación. Hay pruebas contundentes del hecho”, remarcó.

Para Romano, el agravante más significativo no fue solo el atropello, sino lo que sucedió después. “No se detuvo. Erika quedó debajo del vehículo y los vecinos gritaban que no avanzara. Aún así, él puso marcha atrás y luego volvió a avanzar, pasándole por encima. Es un total desprecio por la vida humana”, lamentó.

El abogado insistió en que todos pueden cometer un accidente, pero lo que hace la diferencia es la actitud posterior. “Ni siquiera se bajó a ver qué había pasado. Esa conducta debe ser valorada al momento de fijar la pena”.

Además del conductor, hay otros dos imputados por encubrimiento, ya que colaboraron con el ocultamiento del auto. “Había tres personas en el vehículo. Una de ellas, un amigo del acusado, fue quien lo ayudó a esconder el vehículo. Ese accionar también tiene consecuencias penales”, afirmó.

"Conducir bajo los efectos del alcohol y provocar estos daños tiene que tener consecuencias”

La querella, en acuerdo con la Fiscalía, pedirá una pena de entre cinco y seis años de prisión. “La figura contempla de tres a diez años, pero creemos que por la gravedad del hecho, el mensaje debe ser claro: conducir bajo los efectos del alcohol y provocar estos daños tiene que tener consecuencias”, subrayó.

Romano fue enfático al señalar que no basta con endurecer las leyes si no hay un cambio cultural. “Por más controles que haya, no se puede cubrir toda la provincia. Es un problema de conciencia y de falta de consecuencias. Muchas veces se termina con una multa o trabajo comunitario, y eso no alcanza”.

El impacto del siniestro no fue solo físico. La vida de Erika y Edgardo cambió radicalmente. “Ella no pudo volver a alzar a su hijo, él no puede compartir un momento de juego con el suyo. Y además, todo esto llevó a que se separaran. Cada uno hoy está contenido por sus familias”, relató Romano.

Si bien en su momento se les prometió asistencia estatal y una solución habitacional, nada de eso se concretó. “Quedó todo en promesas que nunca se cumplieron. Están solos”, concluyó.