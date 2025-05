Milei busca replicar "la épica libertaria" del 2023 y mantiene "la cábala"

Para el Gobierno, la elección porteña de este domingo significa “un punto de inflexión” para el futuro de la gestión de Javier Milei. Los comicios en el resto de las provincias no representan ni el 20% de la preocupación que ha puesto la Casa Rosada para esta definición de legisladores para la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente no dudó para suspender su viaje al Vaticano para la asunción del papa León XIV y desde hace días que está pendiente de las encuestas que miden al vocero y candidato Manuel Adorni.

A diferencia del resto de los distritos que ya tuvieron sus elecciones, en Balcarce 50 creen que en Capital Federal la lectura será otra. “En otras provincias, hay contextos muy locales y allá no teníamos casi estructura. En Ciudad, todo es distinto y creemos que el votante sí nos va a reconocer y dará su voto de apoyo a la gestión”, agregó una fuente oficial.

El mandatario buscará replicar “la épica votación” del 2023 que lo catapultó al poder. Volverá a votar en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada sobre la avenida Medrano al 900, en el barrio de Almagro. Tal como ocurrió hace dos años, se espera que una multitud de militantes lo esperen a las 10:30, momento de que asista a votar, para desplegar ese fervor por el líder libertario.

En tanto, el portavoz acudirá al mediodía al Instituto San Judas Tadeo, en la calle Somellera al 1700, donde emularán el mismo contexto de supuesto apoyo popular para traccionar votos hasta el final, en el marco de una campaña que el Ejecutivo nacionalizó de entrada y destacando la necesidad de “trasladar el modelo de la motosierra a la Ciudad”.

Javier y Karina Milei usaron durante meses el Hotel Libertador para la campaña. Foto: X.

Milei, reconocido “bilardista”, optó nuevamente, junto a Karina, en elegir el Hotel Libertador para que sea el búnker de La Libertad Avanza para estas elecciones locales. Se trata del mismo lugar donde esperaron los resultados en octubre de 2023 y se utilizó de sede partidaria durante meses.

Alarma por el momento de la interna libertaria

A Victoria Villarruel nunca le perdonaron que ponga banderas con la “V” de su nombre y usando otro color. “El Jefe” lo consideró una medición de fuerzas y fue determinante para que la vicepresidente hoy “esté fuera” del oficialismo y solo tenga una relación institucional.

Para este domingo puede verse un contexto medianamente parecido. Continúan las repercusiones tras las múltiples denuncias de personas que aseguran haber asistido al acto de cierre de campaña libertaria en la Ciudad a cambio de "25 mil pesos". Los cuestionamientos por la supuesta militancia rentada que fue al acto de cierre de campaña en Parque Norte agudizaron la grieta entre dos bandos dentro del Gobierno.

Los libertarios adoptaron dos posturas: una pública y una en la intimidad. En diálogo con NA, Adorni calificó de "infiltrados” a los militantes que denunciaron haber movilizado por plata en el acto de cierre de su campaña. “Nos la pasamos teniendo infiltrados. Hijos de puta hay en todos lados y quienes se aprovechan de situaciones genuinas también", afirmó.

Sin embargo, tres fuentes oficiales sí le dieron alguna entidad a las denuncias. En diálogo con MDZ, un funcionario dijo, fuera de micrófono, que no le sorprende este tipo de situaciones. "No es algo que hacemos nosotros, pero sabemos que tenemos peronistas en La Libertad Avanza y mueven gente como hicieron siempre, no nos sorprende. Habría que preguntarle a él", señaló esta fuente, de circulación diaria por los despachos presidenciales. Los cañones apuntan contra Sebastián Pareja, principal armador libertario en la Provincia de Buenos Aires. El dirigente negó todo tipo de participación y se subió a lo expuesto por el vocero, al hablar de "infiltrados K" que buscan desprestigiar al Gobierno.

En el acto de cierre de campaña se evidenció como nunca la división entre dos corrientes dentro del mundo libertario. El miércoles se emuló el ingreso de dos facciones de barras bravas en las canchas del fútbol argentino. Desde la calle Dr. Luis Agote ingresó una columna de militantes con remeras y bengalas violetas, en una clara representación de la corriente que comanda Karina Milei. Desde el sector opuesto, por la calle Agüero, apareció otra columna identificada con el color bordó. Se trata de la rama que lidera el asesor Santiago Caputo, quien tenía importantes alfiles en la plaza como el diputado Agustín Romo, el secretario de Culto, Nahuel Sotelo y el influencer "Gordo Dan", entre otros ejemplos de los miembros que componen "Las Fuerzas del Cielo".

"Desde las Fuerzas del Cielo no fuimos, tendrías que preguntar en otro lado. Sacá tus propias conclusiones", respondió uno de los alfiles del principal asesor del líder libertario.

Pareja aumentó el nivel de tensión, cuando subió una foto donde se lo muestra a él en conjunto de un conjunto de dirigentes bonaerenses: "Junto a @jlespert y a la mesa política de @LLAenPBA seguimos trabajando para llevar en estas elecciones las ideas de la libertad a cada rincón del territorio bonaerense. Vamos a hacer a Buenos Aires grande otra vez. VLLC! @JMilei".

Las réplicas fueron protagonizadas dos referentes de las Fuerzas del Cielo: Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan" y Esteban Glavinich, "Traductor". Los influencers libertarios alineados con las Fuerzas del Cielo le recriminaron a Sebastián Pareja la ausencia de Romo.

La gran pregunta es si este domingo volverá a demostrarse en las inmediaciones del Hotel Libertador esas diferencias entre los dos sectores libertarios y cómo repercutirá puertas dentro.