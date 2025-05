¿Dónde está Priscila? El caso de la joven desaparecida en Orán toma relevancia nacional

El caso de Priscila Margot Quesada, una joven de 20 años oriunda de Pichanal, ha generado conmoción en Salta y ahora también comenzó a ser cubierto por medios nacionales como Infobae. La joven, embarazada de mellizas según relató su familia, fue vista por última vez el pasado viernes en la ciudad de Orán, cuando se dirigía al hospital San Vicente de Paul para una supuesta cesárea programada. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero.

La denuncia fue radicada por sus familiares días después, cuando notaron que Priscila no volvió a comunicarse. De acuerdo al relato de su hermano menor, quien la acompañó hasta la entrada del hospital, ella le pidió que no ingresara y le aseguró que sería derivada a la ciudad de Salta. Sin embargo, las autoridades del hospital confirmaron que no hay registro de ingreso ni de atención a su nombre.

El caso despertó una serie de interrogantes y desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que se activó el protocolo provincial de búsqueda. A la vez, los investigadores trabajan sobre distintos elementos: entre ellos, mensajes enviados desde un número desconocido en los que se menciona un cuadro de salud grave y publicaciones en redes sociales que llamaron la atención de la familia.

La Fiscalía Penal 1 de Orán está a cargo de la causa y las tareas de búsqueda continúan activas. Se están revisando cámaras de seguridad, consultando instituciones médicas de la zona y solicitando información a empresas de telecomunicaciones.

Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y se solicita a la comunidad que ante cualquier dato que pueda aportar a la investigación, lo comunique a las autoridades.