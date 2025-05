El dueño de la casa de empanadas donde compra Darín reveló los gustos que pide y dio un detalle que sorprendió

En medio de la polémica que generaron los dichos de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand sobre el precio de una docena de empanadas —donde aseguró que pueden costar hasta $48.000—, el dueño de la casa de empanadas que frecuenta el actor decidió contar su experiencia y compartir una faceta poco conocida del protagonista de El Eternauta.

“Lo vimos varias veces en nuestros locales, vive cerca y pasa seguido. Se lleva empanadas para compartir con la familia o amigos”, relató el dueño de Mi Gusto en diálogo con AM 1070.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo su presencia frecuente, sino su actitud a la hora de comprar: “Va en persona, no manda a nadie ni llama. Entra como cualquier cliente, hace su pedido y paga. Nunca aceptó un descuento, jamás pidió que se lo conviden. Siempre pagó sus empanadas”, agregó el comerciante.

En cuanto a sus gustos, el vendedor reveló los preferidos de Ricardo Darín y su entorno: “Vacío y provoleta, carne cortada a cuchillo”.

Qué dijo Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand

Durante su visita a La Noche de Mirtha (eltrece), Ricardo Darín ironizó sobre la situación que atraviesa la Argentina: “Fantástico, la veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones…”, respondió el invitado cuando la diva le preguntó cómo veía al país.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!”, analizó.

Por último, insistió en su visión de que la mirada del Gobierno no va en sintonía con lo que atraviesa la gente. “No entiendo, hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, concluyó. /TN