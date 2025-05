Generación Zoe: La defensa de los empleados apunta al sobreseimiento “liso y llano”

Fue pasadas las 9.00 horas de este jueves que, en Ciudad Judicial de Salta Capital, comenzó el juicio contra Leonardo Cositorto, el líder de la empresa Generación ZOE, acusado de estafas tras casi 120 denuncias que apuntan a la financiera que comandaba.

En la previa del inicio del juicio, CNN Salta -94.7 MHZ- estuvo conversando con el doctor Fernando Díaz, defensor de Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz, señalados como socios de Cositorto, negando ese vínculo y anticipando que no tuvieron participación en las acusaciones.

“La relación era de dependencia, eran empleados de la empresa, esta es de las pocas provincias donde quedan detenidos los empleados, ellos no tienen nada que ver” con las acusaciones, dijo el abogado agregando que “ellos no tenían ganancias, no tenían relación como asociación ilícita o que hayan adquirido bienes”.

A esto agregó que en la investigación que se realizó al momento “quedó claro que el local (que funcionaba sobre calle Pellegrini de Salta Capital) fue alquilado y pagado por Cositorto, él puso su propia inmobiliaria, los muebles, los aires… ellos eran empleados, no recibían dinero ni nada”, aseguró.

Recordando que la acusación a sus defendidos es por estafa reiterada y asociación ilícita, el abogado indicó que “es una calificación que no compartimos, ellos no tienen nada para esconder, vamos a pedir el sobreseimiento liso y llano”, anticipó para concluir.

“Se va a acreditar que las cosas no fueron como se dijeron”