Una alianza con predominio de peronistas reciclados

Pareciera que, finalmente, el PRO y La Libertad Avanza irán juntos en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se desprende de reuniones entre Cristian Ritondo y Karina Milei. También por los dichos del presidente. Las redes sociales suelen ser un buen termómetro de lo que le pasa a la gente con este tipo de acuerdos.

Tengo la sensación de que muchos votantes del PRO no están de acuerdo con este arreglo, como si fuera un acuerdo hecho en contra de la voluntad de mucha gente. Yo creo que, si hay un acuerdo, varios dirigentes conservarán sus cargos, pero el PRO puede desaparecer.

El objetivo de LLA es que el PRO desaparezca porque compiten por el mismo electorado. Hay un votante al que le parece bien que la inflación haya bajado, pero que se considera opositor al gobierno por los modos ordinarios y agresivos de Milei y de parte de su equipo, y por el desprecio por las formas institucionales. Ese votante es esencialmente antiperonista y ve que el mileismo es el lugar donde se han reciclado toda clase de peronistas.

Eso se ve en muchas provincias y en los armadores de LLA en la provincia de Buenos Aires. Ese tipo de votante puede tolerar perder si pierde sintiéndose representado, y no ganar yendo con gente con la que no comparte sensibilidad política. Además, son elecciones legislativas, no ejecutivas.

Si el objetivo es sacar a Kicillof, hay que esperar dos años para hacer un frente. Ahora es inocuo, se parece mucho a un acuerdo de cúpulas que no contempla al votante. En cualquier caso, Ritondo y Santilli dan la sensación de que pueden sumarse a LLA en cualquier momento.

Por lo demás, ver a muchos ex PRO que se han convertido en mileistas quita toda esperanza de convivencia civilizada, porque LLA tiene una lógica populista en lo político que exige adhesión incondicional al estilo del oficialismo. Da un poco de vergüenza ajena ver a gente que tenía una conducta política seria cuando estaba en el PRO y ahora son justificadores de los pésimos modos del presidente o de la falta de sensibilidad en temas como los menores minusválidos o la situación del hospital Garrahan.

Hay dirigentes del PRO que han justificado el no saludo de Milei a Victoria Villaruel y a Jorge Macri diciendo que es sincero. El nivel de arrastrado del converso es enorme.

Esta sensación de no sentirse representado por un acuerdo se empieza a ver en dirigentes prestigiosos que pueden apoyar algunas cosas del gobierno, pero no comprar el paquete cerrado que ofrece LLA. Los hermanos Passaglia, que tienen una gran gestión en San Nicolás, ya han marcado distancias con el acuerdo y formaron su propia agrupación política. María Eugenia Talerico también ofrece una opción de centroderecha con un discurso anticorrupción.

Hacer acuerdos electorales no es amontonar gente. Deben representar el sentir de los votantes. Este acuerdo en ciernes se parece más a LLA que al PRO. Y en legislativas la gente vota más libre.

Hay que ver quién logra representar al votante que apoya la baja de la inflación y el ajuste fiscal, pero que no tolera los modos de una fuerza política que tiene derivas populistas y autoritarias, a veces.

Se pueden llevar una sorpresa los que están trabajando en la alianza PRO y LLA, que en algunos aspectos se parece a una alianza con predominio de peronistas reciclados.

En la Argentina sigue habiendo una gran cantidad de votantes con un sentido institucional muy fuerte. Alguien los tiene que representar.