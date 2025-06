Continúa el juicio a Cositorto y se espera la declaración de numerosos testigos

Desde fines de Mayo los 118 estafados en Salta por Generación Zoe, esperaban ver sentado en el banquillo a Nelson Leonardo Cositorto y a sus cómplices en salteños. Con demoras, presentaciones y otras artimañas, la Defensa fue prolongando los tiempos pero finalmente el miércoles 4 de Junio inició la Audiencia debate.

Ni bien iniciada Audiencia el miércoles,Cositorto, denunció abandono por lo cual presentó un Habeas Corpus. Asegura que no esta recibiendo medicación psiquiátrica, tampoco atención profesional como asi tambié no se le está permitiendo el contacto con sus familares via telefónica.

Cabe recordar que Cositorto habría estafado en Salta a 118 que se acercaron a las oficinas que eran atendidas por los hermanos Vilardel, hoy también juzgados.

El dia viernes, en la tercer jornada de Audiencia debate declararon 7 damnificados, que contaron cómo llegaron a las oficinas.

Declararon siete denunciantes, entre ellos una abogada, cuatro efectivos del Servicio Penitenciario y un policía aeroportuario retirado. Relataron cómo se vincularon con Fundación Zoe y por qué decidieron entregar sus ahorros en dólares para supuestas inversiones. En las oficinas les informaban que podían retirar los intereses pero el capital inicial no. Recién podían recuperarlo al cabo de tres años. También les daban la opción de reinvertir el dinero en bots de criptomonedas, publicó El Tribuno.

Se espera que en los próximos días continúen desfilando testigos, y que a lo largo del proceso se determinen responsabilidades penales individuales, en un caso que afectó a cientos de familias en el país.

Junto a Cositorto están imputados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.

El tribunal está integrado por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez (presidente), Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.