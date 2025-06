"Volvieron por teléfono": Filtraron los detalles de la reconciliación entre Wanda Nara y L-Gante

Este lunes, en Sálvese quien pueda, el panelista Lizardo Ponce dio detalles de la supuesta reconciliación de Wanda Nara y L-Gante.

"Entorno Wanda qué dice: no volvieron. Que sí se hablaron todo el fin de semana por teléfono, que hoy L-Gante volvió y que se van a ver", comenzó diciendo la conductora Yanina Latorre.

"Tengo data", adelantó Ponce. "Me dicen del entorno de Wanda Nara que ella habría vuelto con L-Gante por teléfono, pero todavía no llegaron a concretar su encuentro", contó el influencer.

"Para mí ellos son amigos con derecho a roce", opinó la panelista Ximena Capristo. Ahí Fede Popgold observó: "La última noticia al respecto era que ellos se tenían bloqueados de WhatsApp. Si se desbloquearon tiene sentido lo que está diciendo Lizardo. Evidentemente por teléfono pasó algo".

"Si está muy enamorada Wanda de L-Gante que se prepare para viajar de vuelta a Europa porque L-Gante la semana que viene se va de gira", sumó Lizardo.



¿Wanda Nara se reconcilió con L-Gante? El video que confirmaría un nuevo acercamiento

Karina Iavícoli confirmó este domingo en Infama (América TV) que Wanda Nara se reconcilió una vez más con L-Gante. "Wanda volvió con L-Gante", anunció la periodista.

"¿Estás sentado Tauro conductora? No lo puedo creer. Me levanto y me voy. Wanda volvió con L-Gante", adelantó Iavícoli. "A mí no me sorprende nada", le respondió Marcela Tauro.

"Estaba mirando las historias de L-Gante y dice ’fan de mi cuña’, por mi cuñada, a Zaira Nara. Es porque volvieron. Lo hizo otra vez. Están juntos de vuelta", contó la periodista.

El cantante de cumbia 420 replicó en Instagram un video de Zaira donde ella y Wanda están bailando su música y escribió: "Fan N° 1 de mi cuña". /A24