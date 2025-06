Se viralizó una foto de Jesica Cirio besándose con Eugenia Ritó

Jesica Cirio volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que María Eugenia Ritó la tratara de desagradecida. Al parecer, en el pasado fueron muy amigas, pero cuando la modelo empezó a despegar se olvidó de quien la ayudó a surgir en los medios.

“La quería mucho. Era como mi pichona, y ella lo sabe. Le di una mano y, cuando un día le quise hablar, me cortó el rostro. Ya me había divorciado, no venía bien y estaba con temas personales que todos ya saben, que no los voy a mencionar ahora. Y directamente ni me atendió más el teléfono ni nada”, sostuvo en Puro Show (eltrece)

Tras sus declaraciones, en las redes recordaron una foto que comprueba lo bien que se llevaban las rubias: se trata de una imagen publicada por la revista Pronto en la que aparecen a los besos. En 2014, la Ritó comentó que había conocido a la exesposa de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo -actualmente detenido- en un boliche, cuando la vio bailar sobre una tarima. “Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos”, fueron las palabras de Cirio, que después hizo borrón y cuenta nueva. /TN