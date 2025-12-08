Código ReSalta: Más de 70 beneficios y la incorporación de una aerolínea

Código ReSalta se presenta nuevamente como una campaña de beneficios impulsada por la Cámara de Turismo de Salta, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes. La iniciativa ofrece descuentos desde el 20% y propuestas con valor agregado en los principales destinos de la provincia. Para acceder, los visitantes deben activar el código y realizar reservas directas con los prestadores adheridos.

Por primera vez, una aerolínea nacional se suma al programa; FlyBondi acompaña esta edición con beneficios exclusivos, lo que marca un hito dentro de las estrategias de promoción turística de Salta.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que “Código ReSalta es una herramienta efectiva para sostener el movimiento turístico en temporada, fortaleciendo la actividad de nuestros prestadores y brindando a los viajeros la posibilidad de disfrutar de Salta con descuentos reales y experiencias de calidad”. Además, sobre la incorporación de la aerolínea agregó que “por primera vez una compañía aérea se suma a esta estrategia. La participación de FlyBondi amplía la conectividad y refuerza la llegada de visitantes a la provincia, aportando un valor diferencial a esta edición”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, celebró el crecimiento del programa y sostuvo que “Código ReSalta refleja el trabajo conjunto que venimos llevando adelante entre el sector público y privado. La adhesión de más de 70 prestadores demuestra el compromiso del sector para sostener la competitividad, promover el consumo formal y dinamizar la economía turística en toda la provincia”.

Código ReSalta está disponible en www.codigosalta.ar, donde los usuarios pueden consultar el listado completo de prestadores y activar el código antes de realizar sus reservas. Con esta nueva edición, la provincia consolida una estrategia innovadora que integra beneficios, diversidad de oferta y, por primera vez, ventajas vinculadas al transporte aéreo.

FlyBondi se suma a Código ReSalta con descuentos exclusivos

Por primera vez, una aerolínea forma parte del programa provincial de beneficios turísticos. FlyBondi se incorpora con descuentos especiales en pasajes aéreos, ampliando las oportunidades de conectividad hacia y desde Salta durante el período de vigencia de la campaña.

Para acceder a los beneficios, los viajeros deben seguir estos pasos:

Activar el botón “ Código Promocional ” en el buscador de vuelos.

” en el buscador de vuelos. Ingresar el código correspondiente a la promoción.

correspondiente a la promoción. Seleccionar las fechas de viaje habilitadas.

de viaje habilitadas. Confirmar la búsqueda, tras lo cual el descuento se aplica automáticamente sobre la tarifa final (sin incluir impuestos ni tasas).

Con este acuerdo, FlyBondi se convierte en un aliado estratégico para potenciar el movimiento turístico en temporada media, complementando los beneficios ofrecidos por los prestadores locales y fortaleciendo la competitividad del destino Salta a nivel nacional.