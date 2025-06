Choque en cadena sobre ruta 26: cinco vehículos chocaron y hubo heridos

El regreso a la rutina diaria tras el primer fin de semana largo de junio involucró que se registraran los siniestros viales habituales, siendo en este caso un choque que involucró varios vehículos en el impacto producido sobre ruta 26.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió el medio Todo Salta, este siniestro tuvo lugar después de las 8:30 horas de este miércoles, en el camino hacia la zona sudeste de la ciudad, con al menos cinco rodados participando del choque.

En el lugar estaba trabajando personal de la Policía, de Tránsito de la Municipalidad, como también del SAMEC, quien se hizo presente en el lugar para atender a las personas lesionadas. Una mujer y una niña fueron trasladadas para su control en el hospital San Bernardo.

El conductor de un vehículo prestó su testimonio al medio citado, mencionando que iban circulando correctamente y con semáforo en verde cuando un vehículo se cruzó. “Se atravesó la ruta, yo no alcancé a frenar lo suficiente y le di a la Surán, no pude hacer nada y eso que no venía rápido”, mencionó.

También agregó que el conductor de un Renault participante mencionó que frenó de golpe para no impactar contra otro vehículo que también se detuvo repentinamente, ocasionando la cadena de colisiones. “Mi hija se golpeó la cabeza con el parabrisas y mi mujer con el asiento, las llevaron para evaluarlas”, aportó.