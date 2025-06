Un gobernador aliado cuestionó a Javier Milei y crece la tensión con las provincias

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, comunicó que el lunes se llevará a cabo una reunión con 23 gobernadores en Buenos Aires para abordar la crítica situación fiscal que enfrentan las provincias. Esta situación es consecuencia de la reducción de la coparticipación nacional, el descenso del consumo y la disminución de las actividades comerciales e industriales.

Jaldo expresó: “Vamos a presentar casos concretos de actividades productivas, industriales y comerciales que están cerrando, lo cual deja a muchas personas sin empleo o las obliga a adelantar sus vacaciones”. Además, confirmó que viajará el domingo por la noche para participar de la reunión. “No solo discutiremos sobre el Estado provincial, sino también sobre la actividad privada. Si seguimos así, habrá un costo social significativo en la República Argentina si el Gobierno nacional no actúa a tiempo”, afirmó.

En este contexto, el gobernador subrayó la importancia de un diálogo más amplio entre la Nación y las provincias, destacando su historial como un gobernador abierto al diálogo. Sin embargo, enfatizó que su prioridad es defender los intereses de Tucumán: “Cuando afecten lo que nos corresponde a los tucumanos, el diálogo será más contundente”.

Jaldo insistió: “A la Nación debe irle bien, pero incluyéndonos a las provincias. No se puede pretender que el presidente (Javier Milei) tenga éxito en el gobierno nacional mientras los 23, 24 distritos del interior sufran. Eso es inviable. O todos prosperamos o todos enfrentamos problemas. El Presidente debe comprender que no podrá gobernar sin la colaboración de los gobernadores. Que no se confunda”, concluyó.

Finalmente, el Gobernador advirtió: “El gobierno nacional tiene que entender que solo no va a poder gobernar. Necesita el respaldo de las provincias, al igual que nosotros necesitamos el apoyo de la Nación”.